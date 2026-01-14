Bruxelas atualiza medidas contra gripe aviária após novos focos, incluindo em Santarém

Agência Lusa , JGR
Há 1h e 58min
(arquivo)

Portugal notificou novos focos em estabelecimentos onde eram mantidas aves de capoeira ou aves em cativeiro situados nos municípios de Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha

A Comissão Europeia atualizou esta quarta-feira as medidas contra a gripe das aves, após 60 novos focos da doença, incluindo um em Portugal, no distrito de Santarém, alterando as zonas de proteção e de vigilância estabelecidas.

Portugal notificou novos focos em estabelecimentos onde eram mantidas aves de capoeira ou aves em cativeiro situados nos municípios de Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha (Santarém), segundo Decisão de Execução 2026/107, hoje publicada no Jornal Oficial da União Europeia (UE).

Os países que notificaram o executivo comunitário de novos focos são, além de Portugal, a Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Alemanha, Espanha, França, a Itália, a Hungria, os Países Baixos, a Polónia, a República Checa e a Suécia.

Bruxelas destaca que os Estados-membros afetados tomaram já as medidas necessárias para a contenção do vírus que provoca a doença, incluindo o estabelecimento de zonas de proteção e de vigilância em redor dos focos, e considera que “os limites das zonas de proteção e de vigilância estabelecidos por esses Estados-membros se encontram a uma distância suficiente dos estabelecimentos onde os focos de GAAP (gripe das aves de alta patogenicidade) foram confirmados”.

A GAAP é uma doença infecciosa viral das aves que pode ter um impacto grave na rentabilidade da avicultura, afetando o comércio dentro da UE e nas exportações para países terceiros.

Os vírus da GAAP podem também infetar aves migratórias, as quais podem propagar esses vírus a grandes distâncias durante as suas migrações do outono e da primavera.

