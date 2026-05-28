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"As táticas da Gestapo deste presidente e desta administração não serão toleradas": Bruce Springsteen anuncia festival de protesto contra administração Trump

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 17min
Bruce Springsteen em Minneapolis (AP)
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O festival Power to the People, com um dia de duração e dois palcos, está marcado para 3 de outubro em Columbia

Os músicos Bruce Springsteen, Foo Fighters, Dave Matthews, Brittany Howard e Joan Baez são os cabeças de cartaz de um festival de protesto conta as políticas da administração Trump, marcado para Washington D.C., um mês antes das eleições intercalares.

Bruce Springsteen e o guitarrista dos Rage Against the Machine, Tom Morello, anunciaram o festival na quarta-feira, enquanto atuavam juntos no Nationals Park, em Washington, durante a fase final da digressão americana Land of Hope and Dreams de Springsteen.

No concerto, o autor de "Born in the USA" interpretou muitas das suas canções mais políticas, incluindo "American Skin (41 Shots)", sobre um tiroteio fatal da polícia, e "Streets of Minneapolis", em resposta às mortes de Renée Good e Alex Pretti por agentes federais de imigração (ICE, na sigla em inglês).

"As táticas da Gestapo deste presidente e desta administração não serão toleradas aqui", afirmou. "Esta tragédia americana só pode ser travada pelo povo americano: vocês. Não vem ninguém salvar-nos. Temos de fazer isto nós mesmos. Por isso, juntem-se a nós e lutemos pela América que amamos. Estão a ouvir-me, Washington?", apelou.

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O festival Power to the People, com um dia de duração e dois palcos, está marcado para 03 de outubro no Merriweather Post Pavilion, em Columbia, Maryland, e está a ser promovido como um evento sobre "liberdade, justiça, igualdade e rock 'n' roll".

Parte das receitas de todos os bilhetes vendidos será destinada às organizações VoteRiders e HeadCount (organizações sem fins lucrativos que promovem o acesso ao

"Trata-se do poder que as pessoas comuns têm quando se unem através da música, da arte, da comunidade e da ação", afirmou Morello em comunicado, acrescentando: "estamos honrados por trazer este alinhamento incrível para a área de DC num dia que celebra o espírito de ativismo, criatividade e esperança".

O festival contará ainda com atuações dos Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen e das Linda Lindas, entre outros.

Bruce Springsteen critica há muito tempo o presidente Donald Trump, que, por sua vez, apelou ao boicote dos concertos do músico, chamando-lhe "um completo falhado que espalha ódio".

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Na quarta-feira, Bruce Springsteen liderou o público num coro de "ICE out!", incentivando a audiência a fazer ouvir a sua voz até à Casa Branca.

"A nossa democracia, a nossa constituição e o nosso Estado de direito estão a ser desafiados neste momento como nunca antes por um presidente imprudente, racista, incompetente e traiçoeiro, e pela sua administração de tolos", afirmou.

"Que Deus abençoe Alex Pretti, que Deus abençoe Renée Good, que Deus vos abençoe e que Deus abençoe a América", declarou antes de iniciar a última música da noite, "Chimes of Freedom".

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Temas: Bruce Springsteen Donald Trump EUA Foo Fighters Joan Baez

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