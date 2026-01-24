"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

Brooklyn Peltz Beckham com os pais (AP)

O DJ do casamento de Brooklyn Beckham revelou novos detalhes sobre o episódio ocorrido durante uma atuação de Marc Anthony que terá estado na origem do conflito com David e Victoria Beckham

O DJ do casamento de Brooklyn Peltz Beckham revelou novos detalhes sobre o episódio que esteve na origem das recentes acusações feitas pelo filho de David e Victoria Beckham contra os pais. Em entrevista ao programa This Morning, Fat Tony, conta que o momento descrito por Brooklyn como desconfortável ocorreu durante uma atuação do cantor Marc Anthony na festa de casamento.

De acordo com o relato, Anthony chamou Brooklyn ao palco e anunciou que a "mulher mais bonita da sala" se juntaria a ele, acabando por dizer o nome de Victoria Beckham em vez do da noiva, Nicola Peltz. O gesto terá levado Nicola a sair da sala em lágrimas, enquanto Brooklyn ficou visivelmente abalado. Seguiu-se uma dança entre mãe e filho, num contexto descrito como embaraçoso para os convidados.

"A Victoria está junto ao palco, sobe ao palco e, claro, nessa altura Brooklyn fica de repente, literalmente, de rastos porque pensava que ia fazer a sua primeira dança com a mulher. Depois Nicola sai da sala a chorar. Brooklyn fica ali preso no palco. E depois fazem uma dança e Marc Anthony diz: ‘Põe as mãos nas ancas da tua mãe’. Era uma coisa latina. Toda a situação foi muito embaraçosa para toda a gente na sala", afirmou.

O DJ rejeitou versões exageradas que circularam nas redes sociais e garantiu que não houve comportamentos provocatórios. Ainda assim, considerou que a situação foi desconfortável para todos os presentes e que o impacto deve ser avaliado a partir da forma como Brooklyn a viveu.

"Não houve slutdropping, não houve fatos de gato preto em PVC, não houve ação das Spice Girls", garantiu.

O relato contrasta com outras versões, incluindo a da British Vogue, que indicam que a primeira dança entre Brooklyn e Nicola já tinha acontecido antes da atuação de Marc Anthony e que teria sido o próprio noivo a convidar a mãe para subir ao palco.

Brooklyn afirmou numa publicação recente que não pretende reconciliar-se com a família, alimentando a perceção de um conflito mais profundo, do qual o episódio da dança será apenas uma parte.

Temas: Brooklyn Peltz Beckham Victoria Beckham Casamento Dança no casamento Fat Tony

"Foi embaraçoso para todos": DJ conta como foi o momento da dança de Brooklyn Beckham e a mãe no casamento

