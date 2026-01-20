Filho de David e Victoria Beckham revela afastamento e acusa pais de controlar vida

Há 2h e 6min

Brooklyn Peltz Beckham diz que não quer reconciliar-se com os pais

Brooklyn Peltz Beckham afirmou que não pretende reconciliar-se com os pais, o ex-jogador de futebol David Beckham e a ex-Spice Girl e agora designer de moda Victoria Beckham, numa publicação nas redes sociais na qual reconhece uma ruptura familiar há muito especulada.

Na segunda-feira, Peltz Beckham publicou um texto no Instagram acusando os pais de tentarem “arruinar” o seu casamento com a herdeira bilionária e atriz americana Nicola Peltz, filha do empresário Nelson Peltz e da antiga modelo Claudia Heffner Peltz.

“Durante toda a minha vida, os meus pais controlaram as narrativas sobre a nossa família na imprensa”, escreveu Peltz Beckham, acrescentando que os pais têm tentado “sem parar arruinar” a sua relação com a mulher, desde antes do casamento em 2022. Após o matrimónio, o jovem alterou o sobrenome.

“Estou a defender-me pela primeira vez na vida”, escreveu Peltz Beckham aos seus 16,3 milhões de seguidores numa longa declaração publicada em seis stories na plataforma de redes sociais.

Rumores de uma disputa entre os Beckhams e o filho mais velho circulam há anos, com tabloides a publicar títulos sobre o conflito.

A CNN tentou contactar David e Victoria Beckham para obter uma reação.

Na sua declaração, Peltz Beckham referiu vários episódios que, aparentemente, contribuíram para a cisão.

“A minha mãe cancelou a confecção do vestido [de casamento] da Nicola à última hora, apesar de ela estar entusiasmada por usar a sua criação, obrigando-a a encontrar urgentemente um novo vestido”, escreveu.

No casamento, Peltz usou um vestido de alta-costura Valentino com decote quadrado e cauda exuberante. A sua estilista, Leslie Fremar, contou à British Vogue na altura que criar o vestido foi a “experiência de alta-costura definitiva”, exigindo várias viagens à sede da marca em Roma.

Victoria Beckham lançou a sua marca homónima em 2008, tendo apresentado regularmente nas semanas de moda de Londres, Nova Iorque e Paris.

Peltz Beckham acrescentou que a mãe “foi tão longe que me chamou ‘malvado’ porque Nicola e eu escolhemos incluir a minha avó Sandra e a avó de Nicola à nossa mesa, já que ambas não tinham os maridos presentes”.

O jovem acrescentou que a mãe “interferiu” na sua primeira dança com a mulher, quando ele tinha foi chamado ao palco onde a dança estava marcada.

“Em vez disso, a minha mãe estava à espera para dançar comigo”, escreveu Peltz Beckham.

“A minha esposa tem sido constantemente desrespeitada pela minha família, não importa o quanto tentámos estar unidos como um só.”

Peltz Beckham afirmou que, apesar destes episódios, ele e a mulher viajaram para Londres para o aniversário do pai, numa aparente referência à luxuosa festa de 50 anos de David Beckham no ano passado. Mas aparentemente não estiveram presentes no evento. Peltz Beckham disse que “foram rejeitados durante uma semana enquanto esperavam no hotel a tentar planear momentos de qualidade com ele”.

Brooklyn afirma que o pai “recusou” todas as suas tentativas “a menos que fosse na sua grande festa de aniversário com cem convidados e câmeras por toda a parte”.

“Quando finalmente concordou em ver-me, foi sob a condição de que Nicola não fosse convidada”, escreveu. “Mais tarde, quando a minha família viajou para Los Angeles, recusaram-se totalmente a ver-me.”

Peltz Beckham continuou: “A narrativa de que a minha mulher me controla é completamente errada. Eu fui controlado pelos meus pais durante a maior parte da minha vida. Cresci com ansiedade extrema. Pela primeira vez na vida, desde que me afastei da minha família, essa ansiedade desapareceu.”