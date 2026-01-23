"Estou a defender-me pela primeira vez na minha vida": a briga na família Beckham tem lições para todas as famílias

Há 43 min

"Todas as famílias felizes parecem-se umas com as outros, todas as famílias infelizes são infelizes à sua maneira": Tolstoi sabia tudo

O drama familiar de David e Victoria Beckham atrai uma geração que não tem medo de "não ter contacto"

por Lisa Respers France , CNN

Durante algumas horas desta semana, pareceu que o mundo e todos os seus horrores pararam com um assunto que tomou conta da Internet: Brooklyn Peltz Beckham.

As pessoas festejaram cada pedaço depois de o filho mais velho de David e Victoria Beckham ter lançado seis slides no seu Instagram Stories acusando os seus pais famosos de plantarem histórias sobre ele nos meios de comunicação social, de retratarem "relações não autênticas" nas redes sociais e de tentarem arruinar o seu casamento com a mulher, Nicola Peltz.

Peltz Beckham lançou o seu discurso com uma declaração de intenções: "Não quero reconciliar-me com a minha família".

Com isso, embora ele próprio não tenha usado o termo, Peltz Beckham entrou no discurso fervoroso que abala a geração Z e os seus pais da geração X e dos boomers: passar a "não ter contacto", ou abandonar os membros da família considerados demasiado tóxicos e incapazes de mudar.

Em conversas privadas e muito publicamente no TikTok, a ideia de "não ter contacto" é debatida por todos os lados. Por um lado, estão aqueles que optam por abandonar as relações — muitas vezes saudados pelos seus pares por se terem escolhido a si próprios em vez de qualquer situação que tenha levado à rutura. No outro lado estão os pais que foram banidos pelos filhos, alguns expressando confusão e outros encontrando a sua própria via de influência ao contar a sua versão da história.

Karl Pillemer, professor de desenvolvimento humano em Cornell e autor do livro "Fault Lines: Fractured Families and How to Mend Them", diz à CNN que, embora exista uma maior sensibilização para o facto de os filhos adultos não entrarem em contacto, em parte graças aos meios de comunicação social, não existem dados concretos que demonstrem que tenha havido um aumento.

Em 2020, Pillemer disse ao Cornell Chronicle que "descobriu que 27% dos americanos com 18 anos ou mais tinham cortado o contacto com um membro da família, a maioria dos quais relatou que estava chateada com essa rutura".

Nicola Peltz e o marido Brooklyn Beckham assistem à terceira Gala Anual do Museu da Academia em Los Angeles, Califórnia, a 3 de dezembro de 2023 foto Mario Anzuoni/Reuters

O que Karl Pillemer vê agora em jogo é que as pessoas mais jovens, incluindo a geração Z, estão a receber mais apoio nas redes sociais quando decidem romper com as suas famílias, mesmo quando os pais se esforçam por compreender a linguagem que os filhos estão a utilizar para exprimir a razão pela qual isso está a acontecer, como "gaslighting" e "narcissistic parenting".

"Por um lado, o incentivo das redes sociais tornou-se mais aceitável", afirma Pillemer. "Em segundo lugar, há uma espécie de desconexão entre o que alguns jovens parecem esperar da relação pais-filhos, que é muito diferente da compreensão que os pais tinham do que estavam a fazer."

Segundo Karl Pillemer, os filhos adultos já não têm de se manter ligados à família porque "o sangue é mais espesso do que a água", uma vez que a geração mais jovem tem "menos a sensação de que vou viver com esta relação se ela não for satisfatória, aconteça o que acontecer".

No que diz respeito aos Beckhams, Karl Pillemer diz que se lembra de uma conversa que teve num episódio do podcast "Sibling Rivalry", apresentado pelos irmãos famosos Kate Hudson e Oliver Hudson, sobre a negociação das relações familiares através das redes sociais.

"Diria que esta não é uma boa forma de lidar com os distanciamentos", afirma. "Traça uma linha incrivelmente poderosa na areia quando se expõe toda a relação. E é muito difícil, então, porque essas coisas vivem para sempre."

Uma dinastia de celebridades

Outra parte do atrativo do escândalo Beckham é a visão dos bastidores de uma família de celebridades poderosa.

Desde o momento em que o futebolista David Beckham conheceu a então cantora das Spice Girls Victoria Adams, durante um jogo de futebol em 1997, o casal parecia estar a viver um conto de fadas.

O seu primogénito foi parte integrante da sua história de amor.

Batizado com o nome do bairro nova-iorquino onde os seus pais descobriram que o esperavam, foi o portador das alianças, com quatro meses de idade, nas núpcias do casal em 1999, no castelo de Luttrellstown, em Dublin, Irlanda.

À medida que foi crescendo, Brooklyn Peltz Beckham parecia esforçar-se por encontrar o seu nicho.

David Beckham, Victoria Beckham e Brooklyn Beckham assistem ao desfile da Louis Vuitton Menswear outono/inverno 2018-2019, no âmbito da semana da moda de Paris, a 18 de janeiro de 2018 foto Pascal Le Segretain/Getty Images

Foi barista, modelo, fotógrafo e aspirante a chefe de cozinha, com a sua própria linha de molhos picantes. O filho destas celebridades parecia estar a procurar o seu lugar num mundo que o conhecia desde o seu nascimento.

Abordou o assunto em "What I See", um livro com as suas fotografias, publicado em 2017, quando tinha 18 anos.

"Acho que o facto de estar sob o olhar do público não me afetou muito. Estou habituado a isso", terá dito na altura. "Obviamente que, enquanto adolescente, tenho de estar mais consciente de que alguém pode estar a captar imagens minhas sem saber."

O seu pai também abordou o assunto numa série documental da Netflix de 2023, "Beckham", ficando a certa altura emocionado ao falar dos seus quatro filhos.

"Tentámos dar aos nossos filhos uma educação o mais normal possível", disse David Beckham. "Mas um de nós foi capitão de Inglaterra e outro a Posh Spice."

A família inclui também os filhos Romeo e Cruz e a filha Harper.

"E podíamos ser uns merdas, mas não somos", acrescentou. "E é por isso que digo que tenho tanto orgulho nos meus filhos."

Essa perceção pública mudou esta semana quando Peltz Beckham foi ao Instagram, criticando as "publicações performativas nas redes sociais" dos seus pais e dizendo que a fachada "tem sido um elemento da vida" em que nasceu.

A CNN contactou os representantes da família Beckham para comentar o assunto.

A bolha rebenta

A briga entre a família Beckham e o seu filho mais velho e a mulher deste último era apenas uma questão de tablóides e de redes sociais.

Os rumores começaram a surgir pouco depois de Beckham, 26 anos, se ter casado com Peltz, 31 anos, numa cerimónia em Palm Beach, em abril de 2022, na qual a noiva usou um vestido Valentino Couture — não um vestido desenhado pela sua futura sogra, uma magnata da moda.

Brooklyn Beckham, à esquerda, e Nicola Peltz assistem à apresentação da coleção primavera/verão 2025 de Victoria Beckham em Paris, a 27 de setembro de 2024 foto Vianney Le Caer/Invision/AP

Os boatos eram tantos que a mais recente membro da família Beckham deu uma entrevista ao Sunday Times em outubro de 2022, negando que estivesse em desacordo com os sogros.

"Não sei porque é que dizem rixa", disse Peltz ao jornal. "Quero dizer, talvez tenham detetado alguma coisa e agora estão a dizer que é uma rixa. Nenhuma família é perfeita!"

Brooklyn Peltz Beckham revelou como está longe de ser perfeito ao publicar esta semana uma série de acusações contra a sua família.

"Estou a defender-me pela primeira vez na minha vida", escreveu Peltz Beckham.

Foi uma jogada direta de um jovem que muitos acreditam ter tido uma vida fácil desde o início.

Mas foi precisamente essa perceção de "boa vida" que contribuiu para cativar o interesse do público, que foi confrontado com o facto de que, mesmo na ribalta, uma separação familiar pode ser devastadora.