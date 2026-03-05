Britney Spears detida por condução sob o efeito de álcool

CNN , Lisa Respers France e Alli Rosenbloom
Há 45 min
Britney Spears em 2019. A estrela pop tem sido vista mais recentemente principalmente em vídeos nas suas redes sociais. Valerie Macon/AFP/Getty Images

De acordo com os registos da detenção, o veículo da cantora foi rebocado

Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira, segundo informações divulgadas pelas autoridades do condado de Ventura, na Califórnia.

Registos de detenção obtidos pela CNN mostram que a estrela pop foi mandada parar pela Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP) por volta das 21:30, foi formalmente detida pouco depois das 03:00 de quinta-feira e acabou por ser libertada mais tarde.

Ryan Ayers, responsável pela informação pública da CHP, confirmou por telefone à CNN nesta quinta-feira que Spears foi detida por suspeita de condução sob o efeito de álcool.

De acordo com os registos da detenção, o veículo da cantora foi rebocado.

“Este foi um incidente lamentável que é completamente injustificável”, afirmou um representante de Spears num email enviado à CNN. “A Britney vai tomar as medidas adequadas e cumprir a lei e esperamos que este possa ser o primeiro passo numa mudança há muito necessária na vida da Britney. Esperamos que consiga receber a ajuda e o apoio de que precisa durante este período difícil.”

“Os filhos vão passar algum tempo com ela”, acrescentou o representante. “Os seus familiares vão preparar um plano, há muito necessário, para a ajudar a alcançar estabilidade e bem-estar.”

Não é a primeira vez que enfrenta problemas legais

Não é a primeira vez que Spears enfrenta problemas com a justiça.

Em 2007, foi acusada de fuga após um acidente de viação, um delito menor que acabou por ser arquivado depois de ter pago os danos.

No ano seguinte, foi hospitalizada para uma avaliação psiquiátrica. O pai, Jamie Spears, obteve posteriormente uma tutela legal sobre os bens da cantora, inicialmente com carácter temporário.

Essa tutela foi mais tarde prolongada e manteve-se durante 13 anos, o que levou fãs a lançar o movimento “Free Britney”, que exigia o fim desse regime.

A tutela terminou em 2021 e, desde então, Spears tem aparecido sobretudo através de publicações nas redes sociais, frequentemente em vídeos a dançar. A conta da cantora no Instagram não está disponível.

Spears tem audiência marcada em tribunal para 4 de maio.

*Dan Heching contribuiu para este artigo

