Avião da British Airways regressa a Faro após colisão com ave

Daniela Rodrigues
Há 2h e 17min
British Airways

A bordo do BA-2663 seguiam 125 passageiros

Um avião da British Airways, que descolou esta tarde de Faro com destino a Londres/Gatwick, teve de regressar ao aeroporto algarvio após colidir com uma ave, apurou a CNN Portugal.

O alerta para "incidente com aeronave" foi registado às 17:45, tendo o avião aterrado em segurança pelas 18:30.

A bordo do BA-2663 seguiam 125 passageiros.

O comandante, por "medidas cautelares", determinou o regresso ao Aeroporto Internacional Gago Coutinho, tendo a aeronave sofrido danos numa das turbinas.

Os passageiros foram entretanto encaminhados para um hotel, tendo novo embarque agendado para sábado.

