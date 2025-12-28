28 dez 2025, 09:49

Tinha 91 anos

Morreu a atriz Brigitte Bardot, aos 91 anos.

A informação é avançada pela AFP, que cita a Fundação Brigitte Bardot.

"É com imensa tristeza que a Fundação Brigitte Bardot anuncia o falecimento da sua fundadora e presidente, a Sra. Brigitte Bardot, atriz e cantora de renome mundial, que escolheu abandonar a sua prestigiada carreira para dedicar a sua vida e energia à defesa dos animais e à sua Fundação", pode ler-se no comunicado da fundação, sem especificar o dia ou o local do falecimento.

Em outubro, a atriz esteve internada no hospital privado Saint-Jean de Toulon, no sul de França, depois de ter sido submetida a uma intervenção cirúrgica relacionada com uma doença grave, que não chegou a ser revelada.

A atriz francesa, nascida em Paris em 1934, ganhou notoriedade em 1956, com o filme "Et Dieu... créa la femme" (E Deus criou a mulher), de Roger Vadim, que revolucionou os códigos da época. Representando uma juventude livre, sensual e provocante, assim nasceu "BB", como ficou conhecida, tornando-se uma figura central da cultura popular em França.

Ao longo de quase 20 anos, Brigitte Bardot contracenou em 50 filmes, incluindo La Vérité (1960), de Henri-Georges Clouzot, Le Mépris (1963), de Jean-Luc Godard, Vie privée (1962), de Louis Malle, e Les Pétroleuses (1971).

O presidente francês, Emanuel Macron, prestou homenagem à atriz, descrevendo-a como "uma lenda do século".

"Os seus filmes, a sua voz, a sua glória deslumbrante, as suas iniciais, as suas tristezas, a sua generosa paixão pelos animais, o seu rosto que se tornou Marianne, Briggite Bardot encarnou uma vida de liberdade. A existência francesa, o brilhantismo universal. Tocou-nos. Choramos uma lenda do século", escreveu Macron, numa publicação na rede social X.