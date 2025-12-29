Funeral de Brigitte Bardot realiza-se a 7 de janeiro em Saint-Tropez

29 dez 2025, 16:57

Atriz francesa morreu no domingo, com 91 anos

O funeral da atriz Brigitte Bardot vai realizar-se no dia 7 de janeiro, quinta-feira, em Saint-Tropez, na Riviera francesa, anunciou a fundação com o seu nome. Haverá uma cerimónia religiosa na igreja de Nossa Senhora da Assunção, que será transmitida em direto para o porto e para a praça central da cidade, adianta a AFP. E depois disso, BB será sepultada num cemitério de Saint-Tropez.

O funeral será "privado e confidencial". Haverá depois "uma homenagem aberta a todos os habitantes de Saint-Tropez e aos seus admiradores", disse fonte da fundação à agência francesa de notícias.

O gabinete do presidente da Câmara tinha dito que a estrela de cinema que se tornou ativista dos direitos dos animais, e que morreu aos 91 anos no domingo, seria enterrada no cemitério à beira-mar da cidade. A Fundação Brigitte Bardot ainda não confirmou esta informação.

Em 2018, Brigitte Bardot disse ao jornal ao jornal Le Monde que desejava ser sepultada em La Madrague, a propriedade em Saint-Tropez que adquirira no final da década de 1950, onde residia e onde morreu no domingo. "Prefiro descansar aqui do que no cemitério de Saint-Tropez, onde um bando de idiotas poderia danificar os túmulos dos meus pais e avós", disse Bardot nessa entrevista, hoje recordada pela AFP.

O cemitério está virado para o Mediterrâneo. Além da família de Bardot, outras personalidades estão ali sepultadas, incluindo o primeiro marido da atriz, o realizador Roger Vadim.

De acordo com a AFP, já foram feitos apelos para a realização de uma homenagem nacional a Brigitte Bardot, cabendo a decisão à Presidência da República. O Palácio do Eliseu, contactado para comentar o assunto, não respondeu até ao momento, escreve a AFP.

A atriz, cantora e modelo terminou a sua carreira artística em 1973, passando a dedicar-se à defesa dos animais. A Fundação Brigitte Bardot foi criada em 1987.