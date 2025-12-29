Funeral de Brigitte Bardot realiza-se a 7 de janeiro em Saint-Tropez

CNN Portugal , MJC - notícia atualizada às 19:20
29 dez 2025, 16:57
Brigitte Bardot em 1982 (AP)

Atriz francesa morreu no domingo, com 91 anos

O funeral da atriz Brigitte Bardot vai realizar-se no dia 7 de janeiro, quinta-feira, em Saint-Tropez, na Riviera francesa, anunciou a fundação com o seu nome. Haverá uma cerimónia religiosa na igreja de Nossa Senhora da Assunção, que será transmitida em direto para o porto e para a praça central da cidade, adianta a AFP. E depois disso, BB será sepultada num cemitério de Saint-Tropez.

O funeral será "privado e confidencial". Haverá depois "uma homenagem aberta a todos os habitantes de Saint-Tropez e aos seus admiradores", disse fonte da fundação à agência francesa de notícias.

O gabinete do presidente da Câmara tinha dito que a estrela de cinema que se tornou ativista dos direitos dos animais, e que morreu aos 91 anos no domingo, seria enterrada no cemitério à beira-mar da cidade. A Fundação Brigitte Bardot ainda não confirmou esta informação.

Em 2018, Brigitte Bardot disse ao jornal ao jornal Le Monde que desejava ser sepultada em La Madrague, a propriedade em Saint-Tropez que adquirira no final da década de 1950, onde residia e onde morreu no domingo. "Prefiro descansar aqui do que no cemitério de Saint-Tropez, onde um bando de idiotas poderia danificar os túmulos dos meus pais e avós", disse Bardot nessa entrevista, hoje recordada pela AFP.

O cemitério está virado para o Mediterrâneo. Além da família de Bardot, outras personalidades estão ali sepultadas, incluindo o primeiro marido da atriz, o realizador Roger Vadim.

De acordo com a AFP, já foram feitos apelos para a realização de uma homenagem nacional a Brigitte Bardot, cabendo a decisão à Presidência da República. O Palácio do Eliseu, contactado para comentar o assunto, não respondeu até ao momento, escreve a AFP.

A atriz, cantora e modelo terminou a sua carreira artística em 1973, passando a dedicar-se à defesa dos animais. A Fundação Brigitte Bardot foi criada em 1987.

 

Temas: Brigitte Bardot BB França Funeral

Relacionados

Brigitte Bardot (1934-2025): um ícone de França que nunca percebeu o fascínio à sua volta

Artes

Morreu o realizador húngaro Béla Tarr

6 jan, 12:44
01:15

Gonçalo M. Tavares vai ganhar o Nobel da Literatura?

5 jan, 18:07

“Batalha Atrás de Batalha” vence prémio de Melhor Filme nos Critics Choice Awards

5 jan, 10:00

De "The Pitt" a Agatha Christie, passando pelo regresso aos ecrãs de Michael J. Fox: estas são as séries que vão estrear este ano

3 jan, 18:00
Mais Artes

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41