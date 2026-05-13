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Três mulheres encontradas mortas no mar em Brighton, Reino Unido  

CNN Portugal , TFR
Há 52 min
Polícia britânica em Londes

Polícia está neste momento a conduzir investigações "num ritmo acelerado"

Os corpos de três mulheres foram recuperados na manhã desta quarta-feira no mar, em Brighton, no Reino Unido, confirmou a polícia de Sussex. Os serviços de emergência foram chamados por volta das 5:45 locais devido a "preocupações com o bem-estar de três mulheres", altura em que foram encontrados os corpos perto de Madeira Drive.

Segundo a Sky News, a polícia está neste momento a conduzir investigações "num ritmo acelerado" para confirmar a identidade das mulheres e perceber exatamente o que aconteceu.

"Embora o incidente seja motivo de preocupação para a comunidade, peço à população que se mantenha afastada do local neste momento, enquanto os serviços de emergência continuam o seu trabalho", alertou o superintendente-chefe Adam Hays em declarações aos jornalistas.

EM ATUALIZAÇÃO

Temas: Brighton Mortas Reino Unido  
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