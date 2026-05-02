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Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

CNN , Lianne Kolirin
Há 42 min
Brian May, dos Queen, tem ajudado a plantar flores na sua aldeia em Surrey, Inglaterra. (Ian West/PA/AP)

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O lendário roqueiro Brian May tornou-se um herói local na pacata aldeia inglesa onde vive, quando doou milhares de bolbos de narcisos para alegrar o espaço verde em frente à igreja, no ano passado.

Mas os planos para alargar as suas doações florais para o próximo ano foram por água abaixo, depois de as autoridades locais terem intervindo e bloqueado a iniciativa.

O guitarrista e membro fundador dos Queen doou 3 mil bolbos de narcisos à comunidade local e tem vindo a publicar regularmente online sobre o progresso do seu crescimento no jardim da igreja em Elstead, Surrey, onde vive. Em outubro, escreveu sobre como as crianças da escola se tinham reunido para plantar as flores e tem mantido os seus seguidores atualizados sobre o seu progresso desde então, partilhando fotos e vídeos.

Na sua publicação mais recente no Instagram esta semana, disse que ficou “muito entusiasmado” com os “comentários felizes” dos habitantes da aldeia sobre a exposição floral.

May, que escreveu alguns dos maiores sucessos dos Queen, incluindo “We Will Rock You” e “Who Wants to Live Forever”, agradeceu à Team Daffodil - os voluntários da comunidade que ajudaram a plantar os bolbos - mas, na mesma publicação, revelou também que as autoridades da aldeia tinham rejeitado a sua oferta de doar mais flores para o parque da aldeia vizinha.

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A sua doação foi bloqueada por motivos de segurança, explicou.

May disse aos seus 3,6 milhões de seguidores que está a cancelar “relutantemente” a sua encomenda de mais bolbos, acrescentando: “Estávamos todos à espera de enfeitar o parque central da aldeia para a próxima primavera… mas, infelizmente, o junta de freguesia rejeitou ontem à noite o meu plano. Aparentemente, a principal objeção é que a visibilidade no parque será afetada pelo tráfego. Estamos a ter dificuldade em imaginar como caules de 45 cm poderiam obstruir a visão de alguém! Especialmente quando o parque está normalmente rodeado de veículos estacionados, incluindo uma carrinha de gelados com mais de 2 metros de altura!!!”

Um utilizador, chamado hil1962, disse que fazia parte da “Equipa Narciso” e descreveu as flores deste ano como um “sucesso triunfante”. Acrescentou: “As minhas opiniões sobre a junta de freguesia não são adequadas para este fórum! Na minha opinião, estão a ser incrivelmente míopes”.

Um porta-voz da junta de freguesia de Elstead confirmou a sua decisão num e-mail enviado à CNN, mas afirmou que tinha oferecido “locais alternativos igualmente proeminentes” para novas plantações.

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Embora o porta-voz não tenha especificado o motivo da rejeição, afirmou: “Na sua reunião de 20 de abril, o conselho analisou uma proposta para plantação em grande escala no parque da aldeia. Embora não pudesse apoiar a escala da proposta inicial, a junta de freguesia mostrou-se muito disposto a apresentar vários locais igualmente proeminentes como alternativas para a plantação”.

“A junta de freguesia tem o dever de equilibrar a utilização prática do nosso espaço verde com as opiniões dos nossos residentes. O principal espaço verde da aldeia é utilizado de várias formas ao longo do ano. Acolhe eventos comunitários importantes, é atravessado regularmente a pé e é valorizado por alguns como um espaço aberto. Enquanto junta de freguesia, afirmámos que acolhemos com muito agrado uma discussão mais aprofundada sobre estas opções e agradecemos a todos os envolvidos pelo seu entusiasmo e ideias”.

Temas: Brian May Narcisos Elstead Queen
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