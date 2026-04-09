Lynette desapareceu depois de cair ao mar nas Bahamas. Agora o marido foi detido por ser suspeito do seu desaparecimento

CNN Portugal , AM
Há 2h e 18min
Lynette e Brian Hooker (Facebook)

Police arrest Michigan man after wife's Bahamas disappearance

Bahamian  authorities have arrested a Michigan man whose  wife went missing at sea over the weekend, the assistant commissioner of police in the Caribbean nation told Reuters on Wednesday, after search and rescue efforts for the woman were called off.

Brian Hooker's arrest came after the U.S. Coast Guard launched a criminal investigation into the case following the disappearance of his 55-year-old wife, Lynette, according to a U.S. official.

"We took him into custody around 7:30 p.m. this evening in Abaco for additional questioning based on some probable cause we have," Advardo Dames of the Royal Bahamas Police said during a phone interview.

"He's been taken into custody as a suspect. He's been arrested." Hooker, 59, has yet to be charged, and it was not immediately clear if he had legal representation.

Bahamian authorities on Tuesday called off rescue efforts and started recovery operations in the area where Lynette Hooker went missing, a Royal Bahamas Defence Force spokesperson told Reuters.

 "The RBDF, along with the Royal Bahamas Police Force (RBPF), conducted extensive search efforts between Elbow Cay and mainland Abaco," said the spokesperson for the Bahamian naval military forces.

"The United States Coast Guard also assisted by providing aerial surveillance. Despite these efforts, there were no confirmed sightings."

The spokesperson said only a flotation device was discovered along the shoreline during its search. Lynette Hooker went missing while traveling at sea with her husband in the Abacos on April 4, police said. Brian Hooker said they left Hope Town, Abaco, around 7:30 p.m. EDT (2300 GMT) on an 8-foot (2.4m) hard-bottom dinghy en route to Elbow Cay, according to police.

According to the police report, Brian Hooker said his wife fell overboard with the boat's keys, causing the vessel's engine to shut off before strong currents carried her away. Hooker paddled to shore after losing sight of his wife, according to the police report. After arriving on shore, he informed an individual of the incident and the police were alerted, the Royal Bahamas Police Force said.

Before being taken into custody, Brian Hooker posted on Facebook that he was "heartbroken over the recent boat accident."

"Despite desperate attempts to reach her, the winds and currents drove us further apart," he posted on Wednesday. "We continue to search for her and that is my sole focus."

 

As autoridades das Bahamas detiveram um homem do Michigan após o desaparecimento da sua mulher no mar. As buscas foram suspensas e deram lugar a operações de recuperação, enquanto decorre uma investigação criminal

Um homem foi detido nas Bahamas após o desaparecimento da mulher no mar durante o fim de semana, num caso que está agora a ser investigado como potencial crime.

Brian Hooker, de 59 anos, foi detido para interrogatório pelas autoridades locais na ilha de Abaco, após o desaparecimento da mulher, Lynette Hooker, de 55 anos. Segundo a Polícia Real das Bahamas, citada pela Reuters, a detenção ocorreu com base em “indícios” recolhidos durante a investigação.

“Detivemo-lo por volta das 19:30 desta noite em Abaco para mais interrogatórios, com base em alguns indícios que temos. Foi colocado sob custódia como suspeito. Foi detido”, afirmou Advardo Dames, da Polícia Real das Bahamas, numa entrevista telefónica.

O caso levou também a Guarda Costeira dos Estados Unidos a iniciar uma investigação criminal, enquanto as autoridades das Bahamas suspenderam as operações de busca e salvamento, passando a operações de recuperação na área onde Lynette Hooker desapareceu, segundo um porta-voz da Força de Defesa das Bahamas.

“A RBDF, juntamente com a Polícia Real das Bahamas (RBPF), realizou extensas operações de busca entre Elbow Cay e a ilha principal de Abaco. A Guarda Costeira dos Estados Unidos também prestou apoio com vigilância aérea. Apesar destes esforços, não houve avistamentos confirmados”, afirmou o porta-voz das forças navais das Bahamas.

As buscas decorreram entre Elbow Cay e a ilha principal de Abaco, com apoio aéreo norte-americano, mas sem resultados. Apenas foi encontrado um dispositivo de flutuação ao longo da costa.

Segundo a polícia, Lynette Hooker desapareceu enquanto viajava no mar com o marido nos Abacos a 4 de abril. Brian Hooker contou que partiram de Hope Town, em Abaco, por volta das 19:30 num bote rígido de 2,4 metros com destino a Elbow Cay, e que a mulher caiu ao mar com as chaves da embarcação, o que fez com que o motor parasse antes de correntes fortes a arrastarem. Hooker remou até à costa depois de perder o contacto visual com a mulher e após chegar a terra, informou uma pessoa sobre o sucedido e a polícia foi alertada.

Antes de ser detido, o homem escreveu nas redes sociais que estava “de coração partido” com o sucedido, afirmando que tentou resgatar a mulher, mas que as condições no mar os separaram.

“Apesar das tentativas desesperadas de chegar até ela, o vento e as correntes afastaram-nos cada vez mais, Continuamos à sua procura e esse é o meu único foco”, escreveu na quarta-feira no Facebook “”

Brian Hooker ainda não foi formalmente acusado e não é conhecido se tem representação legal. A investigação prossegue para apurar as circunstâncias do desaparecimento.

Temas: Brian Hooker Lynette Hooker Bahamas Michigan

E.U.A.

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