Lynette desapareceu depois de cair ao mar nas Bahamas. Agora o marido foi detido por ser suspeito do seu desaparecimento

Há 2h e 18min

As autoridades das Bahamas detiveram um homem do Michigan após o desaparecimento da sua mulher no mar. As buscas foram suspensas e deram lugar a operações de recuperação, enquanto decorre uma investigação criminal

Um homem foi detido nas Bahamas após o desaparecimento da mulher no mar durante o fim de semana, num caso que está agora a ser investigado como potencial crime.

Brian Hooker, de 59 anos, foi detido para interrogatório pelas autoridades locais na ilha de Abaco, após o desaparecimento da mulher, Lynette Hooker, de 55 anos. Segundo a Polícia Real das Bahamas, citada pela Reuters, a detenção ocorreu com base em “indícios” recolhidos durante a investigação.

“Detivemo-lo por volta das 19:30 desta noite em Abaco para mais interrogatórios, com base em alguns indícios que temos. Foi colocado sob custódia como suspeito. Foi detido”, afirmou Advardo Dames, da Polícia Real das Bahamas, numa entrevista telefónica.

O caso levou também a Guarda Costeira dos Estados Unidos a iniciar uma investigação criminal, enquanto as autoridades das Bahamas suspenderam as operações de busca e salvamento, passando a operações de recuperação na área onde Lynette Hooker desapareceu, segundo um porta-voz da Força de Defesa das Bahamas.

“A RBDF, juntamente com a Polícia Real das Bahamas (RBPF), realizou extensas operações de busca entre Elbow Cay e a ilha principal de Abaco. A Guarda Costeira dos Estados Unidos também prestou apoio com vigilância aérea. Apesar destes esforços, não houve avistamentos confirmados”, afirmou o porta-voz das forças navais das Bahamas.

As buscas decorreram entre Elbow Cay e a ilha principal de Abaco, com apoio aéreo norte-americano, mas sem resultados. Apenas foi encontrado um dispositivo de flutuação ao longo da costa.

Segundo a polícia, Lynette Hooker desapareceu enquanto viajava no mar com o marido nos Abacos a 4 de abril. Brian Hooker contou que partiram de Hope Town, em Abaco, por volta das 19:30 num bote rígido de 2,4 metros com destino a Elbow Cay, e que a mulher caiu ao mar com as chaves da embarcação, o que fez com que o motor parasse antes de correntes fortes a arrastarem. Hooker remou até à costa depois de perder o contacto visual com a mulher e após chegar a terra, informou uma pessoa sobre o sucedido e a polícia foi alertada.

Antes de ser detido, o homem escreveu nas redes sociais que estava “de coração partido” com o sucedido, afirmando que tentou resgatar a mulher, mas que as condições no mar os separaram.

“Apesar das tentativas desesperadas de chegar até ela, o vento e as correntes afastaram-nos cada vez mais, Continuamos à sua procura e esse é o meu único foco”, escreveu na quarta-feira no Facebook “”

Brian Hooker ainda não foi formalmente acusado e não é conhecido se tem representação legal. A investigação prossegue para apurar as circunstâncias do desaparecimento.