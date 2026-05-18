Brent sobe e ultrapassa 111 dólares devido a novas tensões no Médio Oriente

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O petróleo Brent registou uma subida pelo quarto dia consecutivo

O barril de petróleo Brent para entrega em julho subiu esta segunda-feira mais de 1,6% e ultrapassou 111 dólares no mercado de futuros de Londres, devido às novas tensões no Médio Oriente.

Às 07:00 (06:00 em Lisboa), o Brent, o petróleo de referência da Europa, subiu 1,69%, para 111,11 dólares (95,61 euros), embora durante a madrugada tenha chegado a atingir 112 dólares (96,37 euros.

O petróleo Brent regista uma subida pelo quarto dia consecutivo, enquanto se sucedem as tensões no Médio Oriente.

No domingo, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos afirmou ter enfrentado três drones — até ao momento, de origem desconhecida — que entraram no território deste país do Golfo, dois dos quais foram intercetados e um terceiro que colidiu com um gerador no perímetro externo de uma central nuclear, sem provocar risco radiológico.

O ministério manifestou intenção de "enfrentar com firmeza qualquer tentativa de minar a segurança nacional", num momento em que os Emirados são o país mais atingido pelos ataques de retaliação iniciados após a guerra lançada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão em 28 de fevereiro.

Entretanto, o Presidente norte-americano, Donald Trump, assegurou que Teerão está a ficar sem tempo para chegar a um acordo sobre o cessar-fogo que permanece em vigor desde o início de abril e voltou a ameaçar com mais ataques.

"Para o Irão, o relógio avança, e é melhor que se apressem — depressa! —, ou não restará nada deles. O tempo é essencial!", escreveu Trump na rede Truth Social, da qual é proprietário.

Trump responsabilizou Teerão pelo impasse nas negociações para pôr fim à guerra.

Por sua vez, o petróleo intermédio do Texas (WTI, na sigla em inglês) subiu 2,51%, para 108,07 dólares (92,99 euros) o barril.