Petróleo dispara 10% e aproxima-se dos 120 dólares

Agência Lusa , AM
Há 2h e 7min
Exploração de Petróleo (Foto: M.Lupan/Unsplash)

O preço do Brent disparou 10,79 %, para 119,05 dólares

O barril de petróleo Brent para entrega em maio dispara mais de 10% esta quinta-feira, aproximando-se dos 120 dólares, afetado pelo aumento das tensões no Médio Oriente na sequência dos ataques a instalações de gás.

Às 09:45 (hora de Lisboa), de acordo com dados da Bloomberg recolhidos pela EFE, o preço do Brent disparou 10,79 %, para 119,05 dólares.

Por sua vez, o petróleo West Texas Intermediate (WTI), a referência nos Estados Unidos, também sobe, embora com menos intensidade, tendo avançado 3,29 %, para 99,49 dólares, antes da abertura oficial do mercado.

Da mesma forma, o preço do gás natural para entrega num mês no mercado TTF (Title Transfer Facility) dos Países Baixos, de referência na Europa, também disparou 25,5%, para 68,6 euros por megawatt-hora (MWh).

Na quarta-feira, Israel e os EUA atacaram instalações de gás iranianas, entre elas o campo de gás natural South Pars (Pars Sul) no Golfo Pérsico.

O Irão respondeu com ataques ao Qatar e aos Emirados Árabes Unidos.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que não tinha tido conhecimento prévio do ataque.

Neste contexto, a alta representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, Kaja Kallas, confirmou que mantém contactos diplomáticos com o Irão para procurar “diferentes soluções” para o conflito e evitar uma maior escalada na região.

Temas: Brent Instalações de gás Petróleo

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