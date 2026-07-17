Morreu a famosa "senhora dos pombos" do "Sozinho em Casa"

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Papel no filme "O Meu Pé Esquerdo" valeu-lhe um Óscar, tornando-a na primeira mulher irlandesa a vencer o prémio

A atriz Brenda Fricker morreu esta sexta-feira aos 81 anos. Conhecida pelo seu papel no filme “O Meu Pé Esquerdo”, onde interpreta a mãe de Christy Brown, um jovem cuja paralisia cerebral faz com que tenha apenas controlo muscular sobre um dos seus pés, tornou-se na primeira mulher irlandesa a vencer um Óscar de interpretação.

O seu agente, Phil Belfield, disse em comunicado que o mundo “fica mais pobre com a sua ausência”, sublinhando mesmo que “nunca veremos alguém como ela”.

“Foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar com ela, e terá sempre um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão em todo o mundo”, acrescentou.

Começam agora a multiplicar-se mensagens nas redes sociais a lamentar a perda que a morte da atriz representa no mundo das artes.

A ex-colega de Fricker no elenco de “Casualty”, Cathy Shipton, que interpretou Lisa 'Duffy' Duffin, também prestou homenagem à parceira, afirmando que Brenda era "uma das pessoas mais autênticas que alguma vez conhecera". À BBC News, continou: "Ela viveu a sua vida com coragem, com todas as falhas. Eu adorava-a pelo seu humor, inteligência e brilhante sentido de humor. A vida acontecia quando se estava perto da Brenda. Partilhávamos o amor por cães”.

"Adoro-a, sinto a falta dela", culminou.

O próprio embaixador dos EUA na Irlanda, Edward Walsh, prestou homenagem a Fricker, caracterizando a atriz como “um gigante do cinema irlandês”.

"De Dublin a Hollywood, o trabalho dela trouxe as histórias da Irlanda ao mundo e inspirou gerações em ambos os lados do Atlântico. Deixa um legado notável e estendo minhas mais profundas condolências à sua família, amigos e a todos os que a amaram."

A atriz destaca-se ainda pelo seu famoso papel na comédia de 1992 “Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque”, onde interpreta a “senhora dos pombos”. Depois do seu primeiro grande sucesso em “O Meu Pé Esquerdo”, marcou presença em vários filmes de Hollywood, britânicos e irlandeses. Contracenou com Richard Harris em “The Field” e com Albert Finney em “A Man of No Importance”, tendo participado igualmente em em produções norte-americanas de grande destaque, como “Angels in the Outfield”, “A Time to Kill” e “Veronica Guerin”. Antes de passar para o grande ecrã, Brenda Fricker foi ainda editora de arte no Irish Times.