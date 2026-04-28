PSP captura na Covilhã fugitivo condenado no Brasil por violar criança

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Suspeito foi condenado por um crime de violação de uma menor, praticado em 2022

A Policia de Segurança Pública deteve um homem, de 34 anos, de nacionalidade brasileira, na Covilhã, no âmbito de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Brasil.

A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal, para cumprimento de uma pena de 12 anos de prisão.

O detido foi condenado no Brasil por um crime de violação de menor, ocorrido em 2022. A vítima tinha então 9 anos e é sobrinha do arguido.

A TVI e CNN Portugal sabem que o suspeito está em Portugal desde março de 2025 e trabalha numa empresa de distribuição de encomendas na zona de Tortosendo, onde residia com a companheira e um filho menor.

Após a detenção, concretizada esta segunda-feira, o homem foi conduzido ao estabelecimento prisional de Coimbra, sendo posteriormente presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, onde será apreciado o processo de extradição.

A ação contou com a cooperação das autoridades brasileiras.