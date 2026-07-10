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Fugitivo condenado por crimes de tortura no Brasil apanhado na Amadora

Daniela Rodrigues
Há 1h e 43min
Sala de audiências
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Várias vítimas terão sido privadas da liberdade e mantidas sequestradas mais de 15 dias por este homem

Um homem de 56 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido na Amadora pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos do Departamento de Investigação Criminal da PSP, em cumprimento de um mando de detenção internacional emitido pelas autoridades brasileiras.

O detido foi condenado no Brasil a uma pena de 17 anos e seis meses de prisão pelo crime de tortura. 

A TVI e CNN Portugal sabem que os factos remontam ao período entre 2012 e 2014, numa cidade do Estado de São Paulo, onde exercia funções como responsável legal e coproprietário de uma instituição destinada ao tratamento de pessoas com dependência de álcool e drogas.

Segundo a investigação, várias vítimas foram ilegalmente privadas da liberdade e mantidas sequestradas ou em situação de privação ilegal durante mais de 15 dias. As autoridades brasileiras consideram que, apesar de ter o dever legal e a possibilidade de impedir os atos de violência, o responsável não evitou que os internos fossem submetidos a intensos sofrimentos físicos e psicológicos, através de agressões e graves ameaças, configurando o crime de tortura por omissão imprópria.

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O suspeito foi presente esta sexta-feira ao Tribunal da Relação de Lisboa, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

Após a audição judicial, o homem foi conduzido para um estabelecimento prisional, onde permanecerá enquanto decorre o processo de extradição para o Brasil.

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Temas: Brasil Tortura São Paulo Detido Crime
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