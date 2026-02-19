Viradouro vence Carnaval do Rio e escola que homenageou Lula desce de divisão

Há 1h e 17min

Viradouro soma agora quatro títulos do Carnaval do Rio de Janeiro

A escola de samba Unidos de Viradouro foi proclamada campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2026, enquanto a escola que homenageou o Presidente brasileiro foi despromovida ao ficar em último lugar.

Com um desfile que homenageou o seu mestre de bateria, Moacyr da Silva Pinto, conhecido como “Maestro Ciça” e uma lenda viva do samba, a escola, sediada em São Gonçalo, município nos arredores do Rio de Janeiro, obteve a pontuação máxima (270 pontos) após a leitura, na quarta-feira, das notas dos jurados sobre os nove critérios considerados na avaliação.

A Viradouro, que soma agora quatro títulos do Carnaval do Rio de Janeiro (1997, 2020, 2024 e 2026), obteve nota 10 em todos os critérios e apenas um 9,9 numa das avaliações.

O desfile das escolas de samba do chamado Grupo Especial é a principal atração do Carnaval do Rio de Janeiro e é considerado o maior espetáculo ao ar livre do mundo.

O Maestro Ciça, que comanda a bateria da Viradouro desde 2019 e acumula vários títulos no Carnaval, participou no desfile tanto no seu papel de mestre de bateria como entre os integrantes da comissão de frente.

Maestro Ciça (Getty Images)

O desfile em sua homenagem fez com que antigos integrantes e glórias da escola, como a rainha de bateria Juliana Paes e o diretor artístico Paulo Barros, regressassem à Viradouro este ano para participar no desfile.

Uma das maiores surpresas da apresentação foi um enorme carro alegórico de 25 metros de comprimento, no qual cerca de 330 percussionistas, músicos e cantores percorreram os 700 metros da passarela do sambódromo.

Por outro lado, em último lugar, Académicos de Niterói recebeu um total de 264,6 pontos com um samba enredo dedicado ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A escola não obteve a pontuação máxima em nenhum dos critérios avaliados, incluindo o tema, que foi a trajetória de vida de Lula desde a infância na empobrecida região Nordeste do país até chegar à Presidência.

Neste último aspeto, o desfile recebeu a pontuação mais baixa entre as 12 escolas avaliadas.

A Académicos de Niterói era a grande desconhecida da edição deste ano, depois de ter vencido no ano passado a segunda categoria, conhecida como Série Ouro.

O próprio Lula da Silva assistiu ao desfile de domingo a partir de um dos camarotes do sambódromo.

Ainda antes de arrancar, o desfile tinha sido alvo de críticas por parte da direita, que acusou o Presidente de realizar um ato de campanha antecipado e subsidiado com recursos públicos, tendo em conta as eleições de outubro, nas quais pretende recandidatar-se.

O Tribunal Eleitoral rejeitou os pedidos para proibir o desfile antes da sua realização, mas advertiu que a homenagem poderia motivar uma futura investigação.

De acordo com a imprensa local, Lula da Silva pediu a ministros e altos funcionários que se abstivessem de participar e até a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, desistiu à última hora de atravessar o sambódromo num dos carros alegóricos.