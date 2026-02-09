PSP impede entrada em Portugal de homem procurado por violência doméstica no Brasil

Cidadão estrangeiro, de 21 anos, é alvo de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) intercetou e impediu a entrada em Portugal de um homem procurado pelas autoridades brasileiras por violência doméstica e tentativa de homicídio.

Em comunicado, a PSP adianta que o cidadão estrangeiro, de 21 anos, é alvo de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no Brasil e estava a caminho de Lisboa quando foi sinalizado pelas autoridades brasileiras.

“Perante a informação recebida e em articulação com a Polícia Federal do Brasil, a PSP procedeu às diligências necessárias junto das autoridades competentes, tendo sido o indivíduo intercetado e determinada a recusa de entrada em território português”.

A decisão, na sequência da qual “foi garantido o retorno do suspeito ao Brasil”, coube à Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço da PSP no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

