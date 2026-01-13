Brasil investiga Meta por concorrência desleal no WhatsApp

Agência Lusa , AM
Há 3h e 31min
Meta

A investigação foi lançada em resposta a denúncias apresentadas pela empresa espanhola Factoría Elcano e pela norte-americana Brainlogic AI

O regulador da concorrência no Brasil abriu uma investigação contra a tecnológica norte-americana Meta, empresa-mãe do WhatsApp, Facebook e Instagram, por suspeita de abuso de posição dominante no mercado de inteligência artificial (IA).

O Conselho Administrativo de Defesa Económica (CADE) anunciou na segunda-feira, como medida preventiva, a "suspensão imediata dos novos termos de serviço do WhatsApp Business", que entrariam em vigor a 15 de janeiro, até que todos os indícios de infração sejam avaliados.

Num comunicado, o CADE disse que a investigação está a apurar alterações contratuais introduzidas pela Meta em outubro que, aparentemente, restringiam o acesso de outros fornecedores de ferramentas de IA à plataforma WhatsApp, mantendo, ao mesmo tempo, o funcionamento da sua própria plataforma, a Meta AI.

A investigação foi lançada em resposta a denúncias apresentadas pela empresa espanhola Factoría Elcano e pela norte-americana Brainlogic AI.

O regulador brasileiro da concorrência irá analisar se as modificações poderão levar ao "fecho de mercados, exclusão de concorrentes e favorecimento indevido do produto da empresa".

Para a CADE, a proibição total de terceiros, combinada com a manutenção da Meta AI, parece desproporcional e constitui potencialmente uma violação da livre competição económica.

A medida preventiva procura preservar as condições competitivas vigentes e garantir a eficácia da investigação.

Em comunicado, a Meta garantiu que as modificações nos termos e condições do WhatsApp Business não causariam danos graves ou irreparáveis à concorrência no mercado dos 'chatbots', programas de computador com o qual se pode conversar.

A tecnológica norte-americana considerou que estes serviços "continuarão a competir intensamente, aproveitando as inúmeras alternativas disponíveis para chegar aos utilizadores".

Temas: Brasil Meta WhatsApp

Brasil

Brasil investiga Meta por concorrência desleal no WhatsApp

Há 3h e 31min
03:38

"Lula da Silva está num momento de reaproximação a Donald Trump. Criticou a intervenção na Venezuela, mas com cuidado"

5 jan, 17:08

Supremo Tribunal Federal do Brasil autoriza filhos a visitar Bolsonaro na prisão

3 jan, 10:41

Bolsonaro deixa hospital e volta para a prisão

1 jan, 23:14
Mais Brasil

Mais Lidas

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

"Há um avô que assa frango num sítio pequeno em Lisboa, tens de ir": a churrasqueira de Alcântara que conquistou a China

11 jan, 08:00

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Tracking poll, dia 7: Seguro e Cotrim colados no topo, no dia em que Mendes sai do empate técnico (e Ventura passa a favorito)

11 jan, 20:12

Dois terços das pessoas com cancro já não morrem da doença

Ontem às 07:07

"Esperemos que eles nos deem aquecimento": frio intenso do inverno atinge habitantes de Kiev, enquanto a Rússia intensifica ataques

Ontem às 10:35

Cotrim de Figueiredo nega acusações de assédio de ex-assessora: "Perguntem às dezenas de mulheres que trabalham comigo"

Ontem às 17:59

Há uma região de Portugal onde a pobreza não pára de crescer. A culpa é da "falta de atenção" do Estado e do crescimento da "imigração precária"

10 jan, 18:00