Estrangeiro condenado no Brasil por homicídio detido pela PJ nas Caldas da Rainha

Há 1h e 55min

O homicídio pelo qual foi condenado aconteceu em 2021, quando o homem pagou a uma pessoa para assassinar outra que o tinha criticado publicamente relativamente ao trabalho que fazia como gerente de um clube desportivo

Um homem estrangeiro com um mandado de detenção internacional foi detido na terça-feira pela Polícia Judiciária, nas Caldas da Rainha, para cumprimento de uma pena de prisão de 14 anos por homicídio, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), o homem, de 41 anos, foi detido no “cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil, pelo crime de homicídio qualificado”.

“O detido, com a situação regular em território nacional e a trabalhar na construção civil, vai ser presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação de uma medida de coação”, diz a PJ.

De acordo com a polícia de investigação, o homicídio pelo qual foi condenado aconteceu em 2021, quando o homem pagou a uma pessoa para assassinar outra que o tinha criticado publicamente relativamente ao trabalho que fazia como gerente de um clube desportivo.

A vítima foi assassinada com vários tiros, quando conduzia uma viatura, e o homem condenado a 14 anos de prisão.