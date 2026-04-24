Governo de Lula da Silva quer usar receitas do petróleo para baixar preço dos combustíveis

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É mais uma medida do país para tentar conter a alta nos combustíveis no mercado interno

O Governo do Brasil anunciou na quinta-feira que encaminhou para o parlamento uma proposta que busca converter o aumento de receita extraordinária de petróleo em redução dos impostos nos combustíveis.

Assim, quando houver aumento de receita pública com o petróleo, haverá redução dos impostos que incidem sobre o gasóleo, gasolina, etanol e biodiesel.

A proposta enviada para o Congresso Nacional é mais uma medida do país para tentar conter a alta nos combustíveis no mercado interno, provocada pelos efeitos na guerra no Médio Oriente.

Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, para um país como o Brasil, produtor e exportador de hidrocarbonetos, as receitas públicas aumentam quando o preço do petróleo sobe em função de receitas com 'royalties', por exemplo.

“O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra sobre a população (...) O que estamos propondo ao Congresso é converter esse aumento de receitas em redução [nos impostos] de combustíveis, de gasóleo, gasolina, etanol e biodiesel”, assinalou.

O anúncio de quinta-feira foi feito por Bruno Moretti, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e com o secretário de Relações Institucionais, José Guimarães, em conferência de imprensa em Brasília.

A Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira estabelece que o Governo não pode criar uma despesa sem apontar uma fonte de receita. Dessa forma, a fonte dessa compensação serão recursos decorrentes da receita extraordinária com o petróleo e gás natural.

Recursos que incluem 'royalties' e participação especial do Estado na exploração de hidrocarbonetos, dinheiro oriundo da venda de hidrocarbonetos, receitas do Imposto de Exportação de 12% extraordinário sobre o petróleo e dividendos recebidos de empresas do setor.

Na prática, o projeto de lei é uma autorização para reduzir impostos sobre combustíveis toda a vez que o Brasil registar um aumento extraordinário das receitas do petróleo.

Caso a proposta seja aprovada, um decreto deverá ser editado pelo Governo a cada dois meses para definir o tamanho da redução dos impostos nos combustíveis.

No final de março, o Governo brasileiro previu um aumento de 16,7 mil milhões de reais (2,8 mil milhões de euros) das receitas com a exploração de recursos naturais, influenciado pela variação do preço do barril de petróleo nos mercados mundiais.