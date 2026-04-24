Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Governo de Lula da Silva quer usar receitas do petróleo para baixar preço dos combustíveis

Agência Lusa , AM
Há 56 min
Lula da Silva (AP)

É mais uma medida do país para tentar conter a alta nos combustíveis no mercado interno

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Governo do Brasil anunciou na quinta-feira que encaminhou para o parlamento uma proposta que busca converter o aumento de receita extraordinária de petróleo em redução dos impostos nos combustíveis.

Assim, quando houver aumento de receita pública com o petróleo, haverá redução dos impostos que incidem sobre o gasóleo, gasolina, etanol e biodiesel.

A proposta enviada para o Congresso Nacional é mais uma medida do país para tentar conter a alta nos combustíveis no mercado interno, provocada pelos efeitos na guerra no Médio Oriente. 

Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, para um país como o Brasil, produtor e exportador de hidrocarbonetos, as receitas públicas aumentam quando o preço do petróleo sobe em função de receitas com 'royalties', por exemplo.

“O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra sobre a população (...) O que estamos propondo ao Congresso é converter esse aumento de receitas em redução [nos impostos] de combustíveis, de gasóleo, gasolina, etanol e biodiesel”, assinalou. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O anúncio de quinta-feira foi feito por Bruno Moretti, com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, e com o secretário de Relações Institucionais, José Guimarães, em conferência de imprensa em Brasília. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira estabelece que o Governo não pode criar uma despesa sem apontar uma fonte de receita. Dessa forma, a fonte dessa compensação serão recursos decorrentes da receita extraordinária com o petróleo e gás natural.

Recursos que incluem 'royalties' e participação especial do Estado na exploração de hidrocarbonetos, dinheiro oriundo da venda de hidrocarbonetos, receitas do Imposto de Exportação de 12% extraordinário sobre o petróleo e dividendos recebidos de empresas do setor. 

Na prática, o projeto de lei é uma autorização para reduzir impostos sobre combustíveis toda a vez que o Brasil registar um aumento extraordinário das receitas do petróleo.

Caso a proposta seja aprovada, um decreto deverá ser editado pelo Governo a cada dois meses para definir o tamanho da redução dos impostos nos combustíveis. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No final de março, o Governo brasileiro previu um aumento de 16,7 mil milhões de reais (2,8 mil milhões de euros) das receitas com a exploração de recursos naturais, influenciado pela variação do preço do barril de petróleo nos mercados mundiais.

Temas: Brasil Guerra Combustíveis Petróleo Lula da Silva
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Brasil

Brasil abre processo contra Google por uso de notícias em ferramentas de IA

Há 31 min

Governo de Lula da Silva quer usar receitas do petróleo para baixar preço dos combustíveis

Há 56 min

Lula apoia retirada das credenciais de agente dos EUA após expulsão de adido

Ontem às 07:16
02:27

"Uma coisa é reconhecer Lula como presidente do Brasil, outra é estarmos de acordo que seja o primeiro líder mundial a ser recebido" por Seguro

21 abr, 22:07
Mais Brasil

Mais Lidas

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Ontem às 07:00

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

22 abr, 16:24

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

Ontem às 21:18

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Ontem às 12:30

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Ontem às 09:26

Militar das forças especiais dos EUA envolvido na captura de Maduro detido após ganhar 400 mil dólares em apostas sobre operação

Hoje às 00:30

Saab pode abrir linha de montagem em Portugal do caça "feito à medida" para combater a Rússia

Ontem às 18:34

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

22 abr, 18:02

Inspetores do Ministério Público puxam as orelhas ao procurador Rosário Teixeira

Ontem às 17:07

Ex-funcionário apanhado com 278 obras de arte após morte de patrão americano. PJ encontra quadros de Picasso e Miró e artefactos a. C.

Ontem às 20:05