MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Governo brasileiro acusa Flávio Bolsonaro de "traição" em audiência nos EUA sobre tarifas

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 53min
Flávio Bolsonaro
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Mais de 4.100 produtos brasileiros poderão ser afetados caso os Estados Unidos adotem as novas tarifas

O Governo brasileiro repudiou a participação do senador e pré-candidato presidencial Flávio Bolsonaro na audiência pública dos Estados Unidos sobre novas tarifas sobre produtos brasileiros e voltou a acusar o político de "traição à Pátria".

Em nota divulgada terça-feira, o Palácio do Planalto afirmou que, entre os 34 brasileiros inscritos na audiência, "só Flávio Bolsonaro não se posicionou contrário às medidas contra o Brasil, optando por sugerir o seu adiamento", com “claro objetivo” eleitoralista.

Segundo o governo, o senador "optou por legitimar os resultados de uma investigação injusta contra empresários e trabalhadores" brasileiros, em vez de rebater as alegações norte-americanas que sustentam o aumento das tarifas.

A nota acrescenta que Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, "não negou que a campanha promovida por sua família e seus aliados esteve na origem” do aumento de tarifas ao Brasil.

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ainda o senador por defender a revogação de normas sobre plataformas digitais e afirmou que tenta agora apresentar-se como defensor do sistema de pagamentos PIX, apesar de querer subordiná-lo "aos interesses norte-americanos".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o Palácio do Planalto, enquanto decorria a audiência, representantes do Governo reuniam-se com técnicos do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos para negociar a retirada das tarifas.

Na conclusão da nota, o Governo brasileiro declarou que "divergir do governo é legítimo", mas acrescentou que "convocar uma potência estrangeira a pressionar o próprio país é traição à Pátria".

A reação ocorreu depois de Flávio Bolsonaro discursar, em inglês, na audiência pública promovida pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) sobre uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros.

O senador afirmou que o Brasil realizará eleições presidenciais dentro de 90 dias e que uma decisão imediata sobre as tarifas beneficiaria os atuais governantes, numa referência indireta a Lula da Silva.

"Em apenas 90 dias, o cenário político do país poderá ser completamente diferente" e impor agora uma tarifa difícil de reverter premiaria "aqueles que são responsáveis pelas ações em questão", afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na sequência, acrescentou que "seria o pior momento possível para agir".

Flávio Bolsonaro defendeu ainda que o primeiro aumento de tarifas, em 2025, não produziu os resultados pretendidos pelos Estados Unidos.

"Uma tarifa de 25% penaliza todo o povo brasileiro, exceto justamente as autoridades responsáveis por essas decisões", declarou.

Apesar das críticas, o senador pediu aos Estados Unidos que não avancem com as novas tarifas e defendeu o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos.

"Não imponham as tarifas ao Brasil, preservem o sucesso do PIX e cancelem esta medida para que possamos negociar", afirmou.

O USTR concluiu que práticas brasileiras relacionadas com o PIX, plataformas digitais, combate à corrupção, propriedade intelectual, acesso ao etanol e combate ao desmatamento restringem o comércio norte-americano.

O Governo brasileiro não participou na audiência por considerar que o espaço era destinado ao setor privado, mantendo negociações diretas com Washington.

Mais de 4.100 produtos brasileiros poderão ser afetados caso os Estados Unidos adotem as novas tarifas, segundo cálculos da Confederação Nacional da Indústria brasileira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A entidade estima que os produtos abrangidos representam exportações de 14,9 mil milhões de dólares (13 mil milhões de euros).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Brasil Flávio Bolsonaro Lula da Silva EUA Acusação
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Brasil

"Risco de recurso à força militar": Brasil manifesta preocupação com possível intervenção dos EUA no seu território

Ontem às 06:16

Supremo brasileiro mantém prisão domiciliária de Jair Bolsonaro

3 jul, 23:29

Polícia conclui que Flávio Bolsonaro caluniou Lula ao atribuir-lhe vários crimes

27 jun, 09:52

Esposa de Jair Bolsonaro alega que Flávio a "maltratou ao telefone". Candidato pede desculpas e tenta aproximar-se do público feminino

25 jun, 18:10
Mais Brasil

Mais Lidas

Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Ontem às 19:58

Acidente com autocarro faz dois mortos e 22 feridos em Agualva-Cacém

Ontem às 10:27

Mundial 2026: Argentina 3-2 Egito (ao minuto)

Ontem às 17:07

Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal por violação da liberdade de expressão em processo contra o FC Porto

Ontem às 12:21

"Só peço uma prova de que está vivo": mãe ucraniana procura filho levado por militares russos há mais de quatro anos

Ontem às 13:22

Suspeito de vários roubos detido após agredir polícia em supermercado. Agente da PSP conseguiu imobilizá-lo perante a indiferença de quem passava

Ontem às 09:26

"Se não agirem agora, a catástrofe é inevitável". Peritos em risco sísmico escrevem carta a Seguro e Montenegro

Ontem às 15:02

Espanha foi igual a si própria. O problema é que Portugal também (e Gonçalo Ramos ainda foi deportado)

6 jul, 22:21

Sentar Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? A Bélgica mostrou que a coragem de um treinador às vezes compensa mesmo

Ontem às 03:05

Roberto Martínez, o magoado, anuncia a saída da Seleção (e ainda nos avisa que temos as televisões avariadas)

6 jul, 22:56

Investigadores da Fundação Champalimaud descobrem circuito cerebral que pode revolucionar tratamento da POC

Ontem às 07:57

Rodri: «Cometi um erro e pedi desculpa a Bernardo Silva»

Ontem às 08:45