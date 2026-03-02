Filho de Bolsonaro procura unir direita brasileira em manifestações contra Lula

Há 2h e 50min

Flávio Bolsonaro tentou apresentar uma frente unida, aparecendo ao lado de potenciais rivais e do deputado Nikolas Ferreira, que se tornou o rosto mais visível da direita

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro preso Jair Bolsonaro, tentou no domingo reunir os conservadores do país com vista às eleições gerais de outubro.

Milhares de apoiantes do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro (2019-2022) mobilizaram-se em várias cidades do Brasil para exigir a sua libertação e protestar contra o Governo do líder de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva.

Em São Paulo, manifestantes seguravam cartazes com os dizeres "Libertem Bolsonaro" ou "Fora Lula". Alguns usavam bonés com a inscrição "Flávio Bolsonaro 2026".

Presente no comício, Flávio Bolsonaro tentou apresentar uma frente unida, aparecendo ao lado de potenciais rivais e do deputado Nikolas Ferreira, que se tornou o rosto mais visível da direita.

"Juntos, não estamos a competir por votos. Estamos aqui para pensar no que é melhor" para o país, disse à multidão, estimada em cerca de 20.000 pessoas, segundo uma sondagem da Universidade de São Paulo.

Flávio Bolsonaro prometeu ainda trabalhar para contrariar o veto do Presidente Lula à lei aprovada pelo Congresso que reduziria drasticamente a pena de Jair Bolsonaro, afirmando ter prometido ao seu pai que caminhariam juntos até o palácio presidencial em 2027.

Jair Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão por ter sido condenado por tentativa de golpe de Estado, na sequência da derrota nas eleições presidenciais de 2022.

Em dezembro, nomeou o filho mais velho, Flávio, atual senador pelo Rio de Janeiro, como seu herdeiro político. A decisão suscitou reações contraditórias no seio da família Bolsonaro e do movimento conservador do país, com dois governadores de direita a anunciarem as próprias ambições presidenciais.

Jair Bolsonaro enviou este domingo uma carta da prisão, na qual lamenta "as críticas vindas da direita, dirigidas a alguns colegas" e à esposa, Michelle Bolsonaro.

Embora inicialmente Flávio Bolsonaro, 44 anos, parecesse pouco seguro da candidatura, chegando a declarar que poderia renunciar às suas ambições mediante "um preço", foi assumindo gradualmente o papel e ganho terreno nas sondagens.

O Presidente Lula, 80 anos, vai concorrer a um quarto mandato presidencial nas eleições gerais de 04 de outubro.

A acontecer um duelo numa segunda volta, Lula e Flávio Bolsonaro estariam empatados com 46,2% e 46,3% das intenções de voto, respetivamente, de acordo com uma sondagem da AtlasIntel publicada na semana passada.