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Lula da Silva chega aos EUA para discutir dossiers difíceis com Donald Trump

Agência Lusa , AM
Há 3h e 8min
Lula da Silva (AP)

Encontro entre os dois chefes de Estado está marcado para esta quinta-feira de manhã, na Casa Branca

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, aterrou em Washington, onde hoje se encontrará com o homólogo norte-americano, Donald Trump, para abordar questões delicadas e tentar melhorar a sua imagem no Brasil, onde disputa eleições em outubro.

O encontro entre os dois chefes de Estado está marcado para esta quinta-feira de manhã, na Casa Branca.

As relações diplomáticas entre Brasília e Washington têm sido particularmente turbulentas, embora os dois líderes, ideologicamente opostos, admitam uma certa química a nível pessoal.

O primeiro encontro oficial entre ambos, em outubro, na Malásia, foi cordial.

Washington tinha entretanto levantado em grande parte a sobretaxa punitiva imposta ao Brasil em retaliação contra o processo judicial do ex-presidente Jair Bolsonaro, um aliado de Trump que cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Desde então, muita coisa mudou no cenário internacional: os Estados Unidos derrubaram Nicolás Maduro na Venezuela e lançaram uma guerra contra o Irão ao lado de Israel.

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Lula da Silva, que em 2025 acusou Trump de querer "tornar-se o imperador do mundo", condenou veementemente as duas intervenções norte-americanas. "Sou contra qualquer ingerência política, seja qual for o país", declarou em abril o Presidente brasileiro.

Lula, de 80 anos, chega a Washington enfraquecido politicamente após derrotas contundentes no Parlamento brasileiro e, a menos de seis meses das eleições presidenciais, está empatado nas sondagens com Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do antecessor.

Qualquer dividendo político que consiga extrair da deslocação oficial a convite de Donald Trump é importante internamente.

A segurança é a principal preocupação dos eleitores brasileiros e o combate ao crime organizado ocupa um lugar de destaque na agenda da reunião entre os dois presidentes.

O ministro das Finanças brasileiro, Dario Durigan, que integra a delegação, sublinhou na quarta-feira que o Brasil deseja reforçar a cooperação na luta contra os cartéis de droga.

Brasília e Washington assinaram em abril um acordo para combater o tráfico de armas e estupefacientes, incluindo a partilha de dados provenientes de controlos por 'scanner' de contentores que circulam entre o Brasil e os Estados Unidos.

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Donald Trump fez do combate ao que classifica como narcoterrorismo uma prioridade do seu segundo mandato, classificando grupos criminosos como organizações terroristas estrangeiras.

Isso permitiu-lhe, por exemplo, defender a intervenção militar na Venezuela para derrubar o Presidente socialista Nicolás Maduro.

O encontro entre Lula e Trump deverá também abordar o interesse norte-americano nos vastos depósitos brasileiros de terras raras, minerais essenciais à fabricação de numerosos produtos tecnológicos.

O Brasil possui as segundas maiores reservas de terras raras do mundo, atrás apenas da China.

"Os investimentos estrangeiros são bem-vindos, mas queremos estimular a industrialização através da criação de empregos altamente qualificados", sublinhou Durigan na quarta-feira.

Além disso, os Estados Unidos estão a investigar o Brasil por práticas comerciais desleais, nomeadamente para determinar se o sistema de transferências bancárias gratuitas Pix prejudica a competitividade das empresas norte-americanas.

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Lançado em 2020, o Pix revolucionou os pagamentos no Brasil e ultrapassou a utilização de cartões bancários, com sete mil milhões de transações só no mês de janeiro, segundo o Banco Central.

Temas: Brasil Eua Lula da Silva Donald Trump
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