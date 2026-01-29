FBI ajuda polícia brasileira a deter membro do Estado Islâmico que planeava atentado

Agência Lusa , NM
Ontem às 16:46
Polícia Federal Brasileira (AP)

Suspeito tencionava cometer atentado suicida com colete de explosivos

A Polícia brasileira deteve esta quinta-feira, com o apoio do FBI, um presumível membro do Estado Islâmico que planeava cometer um atentado suicida no país com um colete de explosivos, segundo a imprensa local.

“A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira, um homem investigado por atos preparatórios de terrorismo”, indicou a Polícia Federal, em comunicado.

Para além disso, na mesma nota, as autoridades brasileiros suspeitam que o indivíduo integra uma “organização terrorista internacional”.

A detenção ocorreu na localidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo, ”local onde foram cumpridos mandados de prisão temporária, de busca pessoal e domiciliar, além de medidas de acesso imediato a dados eletrónicos e de quebra de sigilo”, acrescentaram as autoridades.

Temas: Brasil Estado Islâmico FBI

