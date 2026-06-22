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Relação entre Endrick e Ancelotti ganha fama com memes na internet: treinador já virou alpinista, fumador e até um pombo

João Sundfeld
Há 30 min
Endrick em partida pela Seleção brasileira (Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo)
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Avançado não foi titular nas partidas do Brasil neste Mundial, o que gerou o protesto bem-humorado nas redes sociais

A relação entre Endrick e Ancelotti ganhou relevância global após a estreia do Brasil no Mundial 2026. O atacante que pertence ao Real Madrid não entrou em campo no empate por 1-1 diante de Marrocos, o que gerou revolta nas redes sociais. Alguns adeptos, então, iniciaram uma tendência que passou a ser replicada por pessoas dos mais diversos países. 

A ideia era simples: uma vez que o treinador parece não gostar do avançado brasileiro, se Endrick deseja algo, Ancelotti deve colocar-se como um grande empecilho. A brincadeira ganhou notoriedade mundial devido a uma mudança recente no X (antigo Twitter), que agora traduz automaticamente as publicações. Deste modo, a tendência brasileira atraiu fãs internacionais que passaram a participar com publicações que tiveram milhões de visualizações. 

Mesmo após o último jogo, em que Endrick entrou na segunda parte, o meme continuou relevante nas redes sociais. O atacante, que não conseguiu muitos minutos com Ancelotti no Real Madrid, ganhou uma oportunidade na goleada diante do Haiti, mas não teve uma grande atuação. 

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Segundo o portal de notícias brasileiro UOL, o treinador entende que o avançado não possui o comprometimento tático necessário para ser titular. O avançado, então, parece estar atrás de Igor Thiago e Matheus Cunha, que iniciaram os primeiros jogos do Brasil no Mundial na função de ponta de lança. 

Veja abaixo os memes de Endrick e Ancelotti: 

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Temas: Brasil Brasil Mundial Endrick Ancelotti Ancelotti Endrick

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