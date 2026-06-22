Relação entre Endrick e Ancelotti ganha fama com memes na internet: treinador já virou alpinista, fumador e até um pombo

Há 30 min

Avançado não foi titular nas partidas do Brasil neste Mundial, o que gerou o protesto bem-humorado nas redes sociais

A relação entre Endrick e Ancelotti ganhou relevância global após a estreia do Brasil no Mundial 2026. O atacante que pertence ao Real Madrid não entrou em campo no empate por 1-1 diante de Marrocos, o que gerou revolta nas redes sociais. Alguns adeptos, então, iniciaram uma tendência que passou a ser replicada por pessoas dos mais diversos países.

A ideia era simples: uma vez que o treinador parece não gostar do avançado brasileiro, se Endrick deseja algo, Ancelotti deve colocar-se como um grande empecilho. A brincadeira ganhou notoriedade mundial devido a uma mudança recente no X (antigo Twitter), que agora traduz automaticamente as publicações. Deste modo, a tendência brasileira atraiu fãs internacionais que passaram a participar com publicações que tiveram milhões de visualizações.

Mesmo após o último jogo, em que Endrick entrou na segunda parte, o meme continuou relevante nas redes sociais. O atacante, que não conseguiu muitos minutos com Ancelotti no Real Madrid, ganhou uma oportunidade na goleada diante do Haiti, mas não teve uma grande atuação.

Segundo o portal de notícias brasileiro UOL, o treinador entende que o avançado não possui o comprometimento tático necessário para ser titular. O avançado, então, parece estar atrás de Igor Thiago e Matheus Cunha, que iniciaram os primeiros jogos do Brasil no Mundial na função de ponta de lança.

Veja abaixo os memes de Endrick e Ancelotti:

Endrick: “nossa gente amo gergelim no meu pão”

Ancelotti: pic.twitter.com/ZHmHGx65Lo — Malone (@BetMalone) June 17, 2026

Endrick: “Can I sit in the back of the car?”

Ancelotti: pic.twitter.com/fAbZqIwPBE — Lea (@Lea_EFC) June 19, 2026

"Richarlison est bloqué au sommet de l'Everest, on va devoir faire jouer Endrick"

Ancelotti : pic.twitter.com/Pvx0hGUPlJ — Adri_Pltr (@adri_pltr) June 21, 2026

Endrick: "Eu sou alérgico, por favor não fumem perto de mim"

Ancelotti: pic.twitter.com/s3TAFORbCL — Trick Fla da Depressão (@trickfladadepre) June 19, 2026