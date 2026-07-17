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Dois homens procurados no Brasil e em Angola detidos em Aveiro e Porto

Agência Lusa , NM
Há 35 min
Polícia Judiciária
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Um dos homens é suspeito dos crimes de associação criminosa, sabotagem e burla informática

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Aveiro e no Porto dois cidadãos estrangeiros que eram procurados pelas autoridades brasileiras e angolanas para cumprir uma pena de prisão, informou esta sexta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que deteve na região de Aveiro um homem, de 32 anos, que tinha pendente um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

De acordo com a Judiciária, o detido foi condenado a uma pena de cinco anos de prisão, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, em 2018, no Estado brasileiro de Santa Catarina.

Ainda na mesma nota, a PJ dá conta da detenção de um segundo cidadão estrangeiro, agora na região do Porto, que tinha pendente um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias angolanas.

Segundo a Judiciária, trata-se de um homem, de 39 anos, suspeito da prática dos crimes de associação criminosa, sabotagem e burla informática, praticados em 2025, em Angola.

A PJ refere ainda que os detidos foram presentes ao Tribunal da Relação do Porto que determinou que ficassem a aguardar em prisão preventiva o processo de extradição.

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