Tecnologia portuguesa com IA da Brainr reforça investimento para conquistar grandes fábricas europeias

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Plataforma integra inteligência artificial para ajudar as fábricas a trabalhar de forma mais eficiente

A empresa portuguesa Brainr vai receber 1,5 milhões de euros de investimento por parte da sociedade de capital de risco Portugal Ventures para reforçar a expansão da sua tecnologia junto de alguns dos maiores produtores de carne da Europa e em novos mercados internacionais.

Em causa está o Meat Factory Operating System (Sistema Operativo para Fábricas de Carne), baseado em inteligência artificial, uma plataforma desenvolvida pela start-up de Leiria e que já é líder de mercado em Portugal. Em comunicado, a empresa fez saber que a sua tecnologia é usada em fabricantes responsáveis por mais de 65% da produção nacional de carne de aves.

Agora, a procura por parte de grandes produtores internacionais tem aumentado. Como explicam os responsáveis da empresa, esta tecnologia permite aumentar o rendimento de fábrica, reduzir desperdícios, reforçar a rastreabilidade e digitalizar as operações fabris em tempo real.

A plataforma integra inteligência artificial para ajudar as fábricas a trabalhar de forma mais eficiente, automatizando tarefas repetitivas, como a validação de dados e a elaboração de relatórios, e fornecendo respostas imediatas a perguntas sobre produção, stocks, qualidade, custos ou expedição. Além disso, a plataforma analisa o desempenho da operação em tempo real e consegue simular diferentes cenários, como alterações na produção, nos turnos ou nos custos, para apoiar os gestores na tomada de decisões mais rápidas e informadas.

"Já não estamos a demonstrar que esta tecnologia funciona. Estamos a demonstrar que consegue escalar", afirma o CEO e cofundador da Brainr, Paulo Gaspar. "Ao longo do último ano passámos de líderes no mercado português para implementar a nossa plataforma junto de alguns dos mais exigentes processadores de carne da Europa. A entrada da Portugal Ventures reforça a nossa capacidade para acelerar essa expansão e continuar a desenvolver o sistema operativo baseado em IA que a indústria global da carne precisava”, refere.

Por sua vez, o presidente da Portugal Ventures, Marco Neves, também citado no comunicado, declara: "A BRAINR combina um profundo conhecimento da indústria com uma plataforma tecnológica altamente diferenciadora e uma clara ambição internacional. O dinamismo comercial da empresa demonstra tanto a robustez da sua solução como a dimensão da oportunidade que tem pela frente. Estamos entusiasmados por apoiar a próxima fase do seu crescimento internacional."

Foto no topo: os cofundadores da Brainr Ricardo Granada (CTO), Paulo Gaspar (CEO) e Rui Batista (COO).