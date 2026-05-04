Incêndio destrói loja num shopping no centro da cidade de Braga

Há 1h e 22min

Não são conhecidas as causas do incêndio

Um incêndio destruiu hoje uma loja no centro comercial BragaShopping, no centro da cidade de Braga, mas não há feridos a registar, disse fonte da Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 09:41, tendo entretanto já sido dado por extinto.

“Neste momento [cerca das 12:00], decorrem apenas trabalhos de ventilação do espaço”, disse a mesma fonte.

O incêndio deflagrou numa loja do 1.º andar do centro comercial, não sendo ainda conhecidas as causas.

O espaço comercial foi evacuado durante o combate às chamas, tendo também ocorrido corte de trânsito nas ruas adjacentes.

No local, estiveram 22 operacionais, apoiados por nove viaturas.