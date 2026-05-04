Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Incêndio destrói loja num shopping no centro da cidade de Braga

Agência Lusa , AM
Há 1h e 22min
Bombeiros (Getty Images)

Não são conhecidas as causas do incêndio

Um incêndio destruiu hoje uma loja no centro comercial BragaShopping, no centro da cidade de Braga, mas não há feridos a registar, disse fonte da Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 09:41, tendo entretanto já sido dado por extinto.

“Neste momento [cerca das 12:00], decorrem apenas trabalhos de ventilação do espaço”, disse a mesma fonte.

O incêndio deflagrou numa loja do 1.º andar do centro comercial, não sendo ainda conhecidas as causas.

O espaço comercial foi evacuado durante o combate às chamas, tendo também ocorrido corte de trânsito nas ruas adjacentes.

No local, estiveram 22 operacionais, apoiados por nove viaturas.

Temas: BragaShopping Fogo Incêndio Braga
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Incêndio destrói loja num shopping no centro da cidade de Braga

Há 1h e 22min

Dois jovens de 18 anos baleados com espingardas em Almada

Há 1h e 50min

230 reclusos em protesto no Estabelecimento Prisional de Lisboa

Há 2h e 18min

Número de praias com Qualidade de Ouro sobe para 434

Hoje às 08:11
Mais País

Mais Lidas

"Claramente não estão a tirar lições de 2022". FMI avisa Europa de que pode estar a "encurralar-se" com cortes nos impostos

Ontem às 12:01

Britânica conquista o direito a receber contraceção permanente pago pelo NHS

2 mai, 17:04

Luís Filipe Menezes nega obras ilegais na quinta de Baião: "A propriedade está hoje como sempre esteve, sem um único prego a mais"

2 mai, 13:24

Brian May impedido de plantar narcisos por motivos de segurança

2 mai, 20:36

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Floresta: Portugal vai buscar insetos ao outro lado do mundo para salvar 3.000 milhões de euros por ano de exportações

2 mai, 14:21

Assento de avião de dois níveis está de volta com design "definitivo", mais confortável e focado na privacidade

Ontem às 17:00

Navio de guerra dos EUA fica "indefeso, cego e imóvel" durante várias horas no Indo-Pacífico

2 mai, 18:45

"Parece semiapocalíptico": o que um centro comercial quase vazio em Moscovo revela sobre a economia russa

2 mai, 19:35

Dois militares norte-americanos desaparecem durante exercício militar em Marrocos

Ontem às 15:04

Seguro promulga lei da nacionalidade, mas deixa recado sobre 'marcas ideológicas do momento'

Ontem às 21:54

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00