Cinco detidos por suspeitas de assaltos a casas em Macedo de Cavaleiros

Agência Lusa , AM
Há 54 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Os assaltos aconteceram em novembro e dezembro do ano passado

Cinco homens, com idades entre os 19 e os 33 anos, foram detidos por suspeitas de furto a várias casas em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, no final do ano passado, avançou à Lusa fonte policial.

Segundo a mesma fonte, estão a ser feitas buscas e detenções desde esta madrugada em várias localidades do país, como Macedo de Cavaleiros, distrito de Bragança, Valpaços, distrito de Vila Real, Coimbra, Pombal, distrito de Leiria, e Ourém, distrito de Santarém.  

Às 09:20, a operação estava ainda a decorrer, com buscas domiciliárias e não domiciliárias para tentar recuperar o material furtado das habitações, nomeadamente armas e ouro.

Os assaltos aconteceram em novembro e dezembro do ano passado, em casas que não estavam ocupadas em permanência.

À época, o Comando Territorial de Bragança da GNR revelou à Lusa que foram registados 12 furtos e uma tentativa de assalto, todos em habitações de aldeias do concelho de Macedo de Cavaleiros, à exceção de um, que aconteceu no concelho de Bragança.

