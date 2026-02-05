PJ detém suspeito de tentar matar a mulher por atropelamento em Vimioso

Agência Lusa , AM
Há 1h e 22min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Tentativa de homicídio ocorreu na quarta-feira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter tentado matar a mulher, por atropelamento, na aldeia de Carção, em Vimioso, distrito de Bragança.

Em comunicado, a PJ refere que a tentativa de homicídio ocorreu na quarta-feira, numa via pública de Vimioso, distrito de Bragança, “quando o arguido, no contexto de desavenças decorrentes da relação conjugal, conduziu deliberadamente uma viatura automóvel contra a vítima, de 58 anos, causando-lhe lesões graves”.

O detido, de 57 anos e presumível autor dos crimes de homicídio tentado e de violência doméstica, vai ser presente a interrogatório judicial tendo em vista a aplicação de medidas de coação.

Na quarta-feira, fonte da GNR de Bragança disse à agência Lusa que a PJ estava a investigar um caso de atropelamento, seguido de fuga pelo condutor do veículo, que provocou ferimentos a uma mulher naquela aldeia de Vimioso.

A vítima foi transportada para o Hospital de Bragança.

Temas: Bragança Carção Homicídio Polícia Judiciária

Crime e Justiça

