Siga aqui a final da Taça da Liga: V. Guimarães 1 - 1 Sp. Braga

TAÇA DA LIGA || O Estádio Magalhães Pessoa acolhe este sábado a final da Taça da Liga, entre V. Guimarães e Sp. Braga
CARREGUE AQUI PARA VER O RELATO
⚽ Golos
M. Dorgeles (17´)
Samu (p) - (59')
🟥 Vermelhos
🔴⚪ Onze do Braga
Hornicek; Arrey-Mbi, Vítor Carvalho e Lagerbielke; Vítor Gomez, João Moutinho, Florian Grillitsch e Maho Dorgeles; Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta.
Suplentes Tiago Sá, Paulo Oliveira, Lelo, Gabriel Moscardo, Gorby, Yanis Rocha, Diego Rodrigues, Gabri e Fran Navarro.
⚫⚪ Onze do V. Guimarães
Charles; Strata, Miguel Nóbrega, Abascal e João Mendes; Gonçalo Nogueira, Beni e Diogo Sousa; Telmo Arcanjo, Nélson Oliveira e Saviolo.
Suplentes Juan Reyes, Miguel Magalhães, Matija Mitrovic, Gustavo Silva, Lebedenko, Oumar Camara, Samu, Thiago Balieiro e Alioune Ndoye