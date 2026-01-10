Siga aqui a final da Taça da Liga: V. Guimarães 1 - 1 Sp. Braga

Ricardo Horta (HUGO DELGADO/LUSA)

TAÇA DA LIGA || O Estádio Magalhães Pessoa acolhe este sábado a final da Taça da Liga, entre V. Guimarães e Sp. Braga

⚽ Golos
M. Dorgeles (17´)
Samu (p) - (59')

 

🟥 Vermelhos
 
🔴⚪ Onze do Braga

Hornicek; Arrey-Mbi, Vítor Carvalho e Lagerbielke; Vítor Gomez, João Moutinho, Florian Grillitsch e Maho Dorgeles; Zalazar, Pau Victor e Ricardo Horta.

Suplentes Tiago Sá, Paulo Oliveira, Lelo, Gabriel Moscardo, Gorby, Yanis Rocha, Diego Rodrigues, Gabri e Fran Navarro.
⚫⚪ Onze do V. Guimarães

Charles; Strata, Miguel Nóbrega, Abascal e João Mendes; Gonçalo Nogueira, Beni e Diogo Sousa; Telmo Arcanjo, Nélson Oliveira e Saviolo.

Suplentes Juan Reyes, Miguel Magalhães, Matija Mitrovic, Gustavo Silva, Lebedenko, Oumar Camara, Samu, Thiago Balieiro e Alioune Ndoye
Temas: Braga Vitoria Guimarães Taça da Liga Final Jogo

