Queixas na câmara: no meio de uma das maiores cidades de Portugal há caminhos que "mais parecem um percurso lunar"

Agência Lusa , AG
Há 27 min
Câmara Municipal de Braga

A queixa vem do PS, que ironizou com o estado das vias na cidade de Braga, onde tem visto "buracos e crateras"

Os vereadores do PS na Câmara de Braga afirmaram esta segunda-feira que as estradas e caminhos da cidade “mais parecem um percurso lunar, tantos são os buracos e crateras” que se encontram “em todo o lado”.

Na resposta, o presidente da Câmara, João Rodrigues, anunciou que o orçamento municipal para 2026 contempla 20 milhões de euros para reparação de vias e passeios, e que nos próximos dias será apresentado “um plano de intervenção massivo”.

“A cidade, por estes dias, mais parece um verdadeiro percurso lunar, tantos são os buracos e crateras que encontramos em todo o lado. É inacreditável o estado a que isto chegou”, referiu o vereador socialista Pedro Sousa.

Defendeu que “é mesmo urgente e fundamental haver uma intervenção corretiva bem feita, com os carateres técnicos necessários” para se deixar de andar sempre a remediar e permanentemente “a tapar e destapar”.

Dessa forma, Pedro Sousa saudou a verba de 20 milhões de euros prevista para o efeito no orçamento para 2026.

O presidente da Câmara disse ter “profunda noção” do estado das estradas do concelho, mas explicou que, com o mau tempo que se tem feito sentir, só há duas opções: “ou não fazer nada, ou ir tapando buracos que ao fim de duas ou três horas se desfazem todos outros vez”.

João Rodrigues adiantou que nos próximos dias vai ser apresentado, “com grande vigor, um plano de intervenção massivo” nos pavimentos de estradas e vias de comunicação.

“Temos noção de que as coisas não estão no estado em que deviam estar e vamos corrigir”, afirmou João Rodrigues.

Temas: Braga Obras Estradas

