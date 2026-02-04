Mulher encontrada sem vida em Braga. PJ investiga

Há 2h e 17min

Vítima apresentava indícios que apontam para uma morte violenta

Uma mulher de 49 anos foi encontrada sem vida na madrugada desta quarta-feira numa residência situada na Avenida da Imaculada Conceição, em Braga.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima apresentava lacerações na cabeça e havia uma grande quantidade de sangue na zona envolvente ao corpo, indícios que apontam para uma morte violenta.

Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local e está a cargo da investigação.

O corpo foi removido para a morgue do Hospital de Braga, onde será realizada a autópsia.