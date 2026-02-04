Mulher encontrada sem vida em Braga. PJ investiga

Daniela Rodrigues
Há 2h e 17min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Vítima apresentava indícios que apontam para uma morte violenta

Uma mulher de 49 anos foi encontrada sem vida na madrugada desta quarta-feira numa residência situada na Avenida da Imaculada Conceição, em Braga.

A TVI e CNN Portugal sabem que a vítima apresentava lacerações na cabeça e havia uma grande quantidade de sangue na zona envolvente ao corpo, indícios que apontam para uma morte violenta.

Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local e está a cargo da investigação. 

O corpo foi removido para a morgue do Hospital de Braga, onde será realizada a autópsia.

Temas: Braga Homicídio Polícia Judiciária

Crime e Justiça

GNR apreende no Montijo mais de 2.100 botijas de "droga do riso"

Há 23 min

Bombeira atropelada quando ia para o quartel em Leiria

Há 32 min

Mulher encontrada sem vida em Braga. PJ investiga

Há 2h e 17min

Atropelamento com fuga em Lisboa provoca uma vítima mortal

Há 2h e 18min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal

Ontem às 17:38

Vem aí uma "situação meteorológica muito complexa": chuva chega em força ainda hoje e fica até ao fim de semana

Ontem às 18:23

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

2 fev, 23:05

A Ucrânia tem um novo objetivo: matar 50 mil russos por mês. Só que para isso enfrenta vários problemas

Ontem às 19:37

"Sobre-humano": Austin Applebee, 13 anos, nadou quatro quilómetros e correu mais dois para salvar a família à deriva no mar

Ontem às 15:56

Depois da tempestade, os roubos. Como "índios e cowboys", estes vizinhos juntaram-se para proteger os geradores que dão energia à sua cidade

Ontem às 08:00

"Isto nunca é completamente evitável" mas havia uma solução que podia ter mitigado os efeitos da tempestade. Só há um problema: é muito mais cara

Ontem às 09:00

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

2 fev, 15:17

Tensão aumenta: porta-aviões dos EUA abate drone do Irão e navios de guerra ameaçam cargueiro norte-americano

Ontem às 18:20

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:15

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

2 fev, 20:05

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42