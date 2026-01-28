Braga. Aluna de 16 anos hospitalizada após provocar aborto na escola

Há 2h e 35min

Situação foi comunicada às autoridades competentes

Uma aluna de 16 anos, grávida de cerca de dois meses, foi hospitalizada esta terça-feira depois de ter provocado um aborto através da ingestão de comprimidos, nas instalações da Escola Secundária Sá de Miranda, em Braga.

O caso ocorreu na tarde desta terça-feira na escola situada na Rua Doutor Domingos Soares. A TVI e CNN Portugal sabem que a jovem terá descartado o feto na sanita das instalações sanitárias do estabelecimento de ensino.

A menor, que se encontra institucionalizada na Fundação Bonfim e frequenta aquela escola, foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de Braga, onde ficou internada para observação clínica. Está também a receber acompanhamento psicológico.

A situação foi comunicada às autoridades competentes, estando o caso a ser acompanhado pelos serviços de saúde e pelas entidades de proteção de menores.