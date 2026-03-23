"Sexo Fofana": a imagem que pode simbolizar um título do FC Porto e o corretor automático de Samu

António Guimarães
Há 1h e 0min
Sp. Braga-FC Porto (FOTO: HUGO DELGADO/LUSA)

Provocação para aqui, provocação para ali, o FC Porto decidiu fazer desta a imagem de uma vitória que pode ser a rampa final para o desejado título de campeão

O momento até resultou num cartão amarelo para o jogador do FC Porto, mas é a imagem que fica de uma vitória que pode embalar os dragões para o título.

Nos minutos e horas que se seguiram à vitória em Braga, as redes sociais dos dragões inundaram-se de publicações, com o golo de Seko Fofana e parte do festejo a serem um dos focos principais.

“A resposta só podia ser uma: coletiva”, pode ler-se numa das publicações do FC Porto, que se faz acompanhar de vários jogadores de azul e branco a olharem para Rodrigo Zalazar.

A liderar todos eles está o costa-marfinense, que marcou o golo da vitória e não quis perder a oportunidade de retribuir aquilo que tinha entendido como uma provocação minutos antes.

É que quando o Sporting de Braga se colocou em vantagem, precisamente pelo uruguaio, Seko Fofana estava a aquecer e entendeu que os festejos de Rodrio Zalazar nessa mesma zona foram provocatórios.

Ricardo Horta ainda tentou explicar que os jogadores do Sporting de Braga fazem muitas vezes aquilo quando marcam golos em casa, mas o árbitro não quis saber e mostrou cartão amarelo na mesma.

Voltando ao golo de Seko Fofana, o tal que deu a vitória num jogo crucial, o árbitro voltou a ter o mesmo entendimento, de que os festejos foram uma provocação. Cartão amarelo, portanto.

No meio de tudo isso, há ainda uma reação hilariante que continua no topo dos comentários de uma das publicações.

Afastado desde fevereiro com uma lesão grave, Samu Aghehowa decidiu mostrar que estava a acompanhar tudo com muita atenção, mas também com uma gralha hilariante ou, talvez até mais isso, um corretor automático chatinho.

“Sexo Fofana”, escreveu o avançado espanhol, motivando mais de 50 respostas de utilizadores das redes sociais.

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