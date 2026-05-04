BPI tem mais 269 trabalhadores que há um ano

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Banco tem também mais três agências bancárias nestes últimos 12 meses

O BPI aumentou o número de trabalhadores em 269 nos últimos 12 meses, segundo dados divulgados pelo banco esta segunda-feira.

No final do primeiro trimestre, o BPI tinha 4.544 trabalhadores, mais 269 do que os 4.275 de março de 2025.

Ainda segundo a apresentação de resultados do primeiro trimestre (lucros de 133 milhões de euros, menos 2% em termos homólogos), quanto a agências bancárias, o BPI tinha 306 balcões no fim de março, mais três do que há um ano.

Questionado sobre o aumento do quadro de pessoal, o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, justificou com o "processo de crescimento" do banco e a necessidade de "investimento em novas tecnologias".

"Precisamos de pessoas para nos ajudar a continuar a oferecer um serviço de proximidade, um serviço de qualidade", disse o gestor aos jornalistas, destacando que a maioria das contratações é de pessoas jovens.

Oliveira e Costa referiu ainda que o banco está agora a fomentar as contratações depois da redução significativa de pessoal dos últimos anos, na consequência do período de crise 2008-2012.

Questionado sobre se ao mesmo tempo que contrata trabalhadores, sobretudo jovens, o BPI continua a promover saídas (desde logo por reforma antecipada), João Pedro Oliveira e Costa disse que continua a haver saídas por acordo mas pontuais e que o banco está muito menos disposto para essas saídas do que já esteve.

Segundo o banco, apenas no primeiro trimestre deste ano foram contratados 60 funcionários com menos de 30 anos, representando as pessoas desta idade quase 70% do total de contratações. Desde 2022, diz o BPI que contratou 658 pessoas até 30 anos (63% do total).

Nos últimos anos, o setor bancário, incluindo a nível internacional, tem vindo a promover a renovação do quadro de pessoal com saída de trabalhadores mais velhos e que implicam, por norma, mais custos e contratação de empregados mais jovens.