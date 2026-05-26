BP demite presidente Albert Manifold por graves falhas de "governação e conduta"

Há 2h e 5min

A demissão de Manifold vigora “com efeito imediato”

O Conselho de Administração da British Petroleum (BP) votou a demissão do seu presidente, Albert Manifold, “por unanimidade” devido a “graves preocupações” relacionadas com a sua conduta.

A demissão de Manifold vigora “com efeito imediato”, após o conselho de administração ter ficado “surpreendido” com a “existência de problemas de supervisão em matéria de governação e conduta”.

“O conselho ficou surpreendido e desapontado ao tomar conhecimento da existência de problemas de supervisão em matéria de governação e conduta que considera inaceitáveis, e tomou medidas decisivas”, explicou uma das administradoras, Amanda Blanc, citada no comunicado.