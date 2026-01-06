Hyundai e Boston Dynamics apresentam robô humanoide Atlas

Agência Lusa , AM
6 jan, 06:38
Atlas, da Boston Dynamics (AP)

A Hyundai anunciou também uma nova parceria com a DeepMind, da Google, que irá fornecer a sua tecnologia de inteligência artificial(IA) para os robôs da Boston Dynamics

A Boston Dynamics e a Hyundai apresentaram hoje publicamente o seu robô humanoide Atlas, intensificando a competição com a Tesla e outras rivais para construir autómatos que realizem tarefas semelhantes às humanas. 

Apresentado durante a CES, feira de tecnologia em Las Vegas, o robô caminhou com fluidez pelo palco durante vários minutos, acenando para o público e rodando a cabeça, segundo as agências internacionais.  

No final da demonstração do Atlas, o protótipo humanoide fez um gesto teatral com as mãos para apresentar um modelo estático da nova versão comercial do autómato, que apresentava algumas diferenças. 

"O robô foi pilotado remotamente para a demonstração por um engenheiro a partir de um local próximo, embora, na vida real, o Atlas se mova sozinho", disse Jackowski, director-geral de robôs humanoides da Boston Dynamics.  

A empresa afirmou que já está em produção uma versão comercial do robô, que irá auxiliar na montagem de automóveis e será implementada até 2028 na fábrica de veículos elétricos da Hyundai, perto de Savannah, na Geórgia (sul). 

A fabricante automóvel sul-coreana detém desde 2021 uma participação maioritária na Boston Dynamics, que desenvolve robôs há décadas e é mais conhecida pelo seu primeiro produto comercial: o robô com aspeto de cão chamado Spot.  

Um grupo de robôs Spot de quatro patas abriu o evento da Hyundai na segunda-feira dançando em sincronia com uma música.  

A Hyundai anunciou também uma nova parceria com a DeepMind, da Google, que irá fornecer a sua tecnologia de inteligência artificial(IA) para os robôs da Boston Dynamics.   

O desenvolvimento da robótica tem beneficiado do entusiasmo em torno da IA, que atraiu investimentos de centenas de milhares de milhões de dólares em todo o mundo. 

Grupos tecnológicos como a Tesla também estão a apostar no desenvolvimento de robôs semelhantes a humanos, capazes de realizar diversas tarefas em locais de trabalho ou residências. 

Temas: Boston Dynamics Hyundai Atlas Robô humanoide

