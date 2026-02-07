Bombeiro de 46 anos de Campo Maior morre em serviço. Estava a trabalhar no terreno devido às cheias

Tiago Lima
Há 1h e 52min
Bombeiros (Getty Images)

Comando Nacional da Proteção Civil confirmou o óbito

Um bombeiro de 46 anos, dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, morreu este sábado durante o serviço, vítima de um acidente provocado pelo mau tempo.

O Comando Nacional da Proteção Civil confirmou o óbito, que foi declarado pelo médico da VMER de Portalegre. O incidente ocorreu na Estrada Nacional 373, Perto da Ponte da Ribeira, em Campo Maior.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o bombeiro participava numa missão de auxílio a famílias isoladas há mais de 48 horas, devido à subida do nível das águas do rio, quando caiu numa zona alagada ao tentar atravessar o local a pé. O homem foi socorrido pelos colegas, mas não foi possível reanimá-lo.

A ANEPC emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior.

“Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil empenhados nas operações de proteção e socorro, no âmbito das condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental”, lê-se na nota.

“Neste momento de dor e consternação, a ANEPC deixa uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que, com coragem e sentido de missão, colocam a sua vida em risco para proteger a vida e os bens dos seus concidadãos”, acrescentam.

 

Temas: Bombeiros Morte Campo Maior

Meteorologia

02:43

Constância de olhos postos nas barragens portuguesas e espanholas

Há 38 min
14:23

"As preocupações continuam a estar focadas naquilo que são os riscos de cheias e inundações": autoridades deixam um alerta para as próximas horas

Há 1h e 24min
04:08

Foi neste estado que ficou o bar da praia fluvial do Alamal com a chegada da depressão Marta

Há 1h e 32min

Bombeiro de 46 anos de Campo Maior morre em serviço. Estava a trabalhar no terreno devido às cheias

Há 1h e 52min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

Ontem às 20:20

Depressão Marta vai entrar por Lisboa e Setúbal com muita chuva. Período entre a manhã e o início da tarde é o mais preocupante

Hoje às 00:15

Depressão Marta está a chegar: quase todos os distritos sob aviso laranja

Ontem às 17:25

Crise bancária e queda do petróleo ameaça "economia de guerra" russa

Ontem às 17:16

Fernando Madureira foi libertado mas não pode ir ao FC Porto-Sporting

Ontem às 17:08

Comboio de tempestades não pára: depressão Marta "deverá ser mais severa que a Leonardo" mas também "mais circunscrita"

Ontem às 18:55

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:20

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

5 fev, 20:09

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Ontem às 08:00

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Ontem às 08:49

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Ontem às 10:17

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

5 fev, 19:59