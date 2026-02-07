Bombeiro de 46 anos de Campo Maior morre em serviço. Estava a trabalhar no terreno devido às cheias

Há 1h e 52min

Comando Nacional da Proteção Civil confirmou o óbito

Um bombeiro de 46 anos, dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior, morreu este sábado durante o serviço, vítima de um acidente provocado pelo mau tempo.

O Comando Nacional da Proteção Civil confirmou o óbito, que foi declarado pelo médico da VMER de Portalegre. O incidente ocorreu na Estrada Nacional 373, Perto da Ponte da Ribeira, em Campo Maior.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, o bombeiro participava numa missão de auxílio a famílias isoladas há mais de 48 horas, devido à subida do nível das águas do rio, quando caiu numa zona alagada ao tentar atravessar o local a pé. O homem foi socorrido pelos colegas, mas não foi possível reanimá-lo.

A ANEPC emitiu uma nota de pesar nas suas redes sociais, indicando que a operação de patrulhamento, reconhecimento e vigilância em que o bombeiro estava envolvido decorria na Estrada Nacional 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior.

“Endereçamos as nossas mais sentidas condolências à família, aos amigos, ao corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior e a todos os bombeiros e agentes de proteção civil empenhados nas operações de proteção e socorro, no âmbito das condições meteorológicas adversas que afetam Portugal continental”, lê-se na nota.

“Neste momento de dor e consternação, a ANEPC deixa uma palavra de profunda gratidão a todos os homens e mulheres que, com coragem e sentido de missão, colocam a sua vida em risco para proteger a vida e os bens dos seus concidadãos”, acrescentam.