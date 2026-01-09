Bombeiros criam 'task-force' com quatro ambulâncias adicionais este fim de semana

Agência Lusa , NM
Há 3h e 58min
Emergência

Liga dos Bombeiros Portugueses vai ter um comandante em permanência a coordenar as operações no CAASO - Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) criou uma ‘task-force’ de quatro ambulâncias dos bombeiros da Ajuda, Cabo Ruivo, Camarate e Cascais para socorro pré-hospitalar este fim de semana, foi esta sexta-feira anunciado.

Segundo uma breve nota divulgada ao final da tarde, estas viaturas de emergência estarão sediadas na sede da LBP, para operar em regime de ambulâncias adicionais, das 08:00 às 20:00.

A Liga adianta que irá ter um comandante em permanência a coordenar as operações no CAASO - Centro de Acompanhamento e Apoio à Situação Operacional, da LBP.

Esta medida surge após, nos últimos dias, três pessoas terem morrido por alegado atraso no socorro, por falta de ambulâncias ou por estas estarem retidas devido à utilização das suas macas nos hospitais.

Temas: Bombeiros INEM Ambulância

