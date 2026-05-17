Carro dos bombeiros da Figueira da Foz capota à saída do quartel

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Há registo de cinco bombeiros feridos

Um veículo de combate a incêndios florestais dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz sofreu este domingo um acidente à saída do quartel, quando se dirigia a um fogo, disse fonte da corporação à Lusa.

Quando saía do quartel ao virar à esquerda numa curva o camião tanque virou para o lado direito, provocando cinco feridos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 16:20, informou fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Coimbra.

A PSP de Coimbra indicou que os feridos, todos bombeiros foram transportados para o Hospital da Figueira da Foz.

A PSP deslocou para o local a Brigada de Acidentes e o carro patrulha da área da Divisão Policial da Figueira da Foz.