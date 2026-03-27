Bebé nasce dentro de ambulância dos Bombeiros da Moita no parque de estacionamento do Hospital de Santa Maria

Há 1h e 10min

Este é o segundo parto assistido este ano pelos Bombeiros da Moita

A grávida, residente no Vale da Amoreira, estava grávida de 39 semanas e três dias e tinha um parto induzido agendado para as 09h00 no Hospital do Barreiro. Contudo, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), o transporte foi desviado para o Hospital de Santa Maria, a mais de 38 quilómetros de distância. Dado longo caminho, a grávida não aguentou esperar pela entrada na unidade hospitalar e o nascimento acabou por acontecer em pleno parque de estacionamento, dentro da ambulância dos bombeiros da Moita.

Um parto inesperado que volta a evidenciar os desafios no acesso a cuidados de saúde materna na região de Setúbal.

Fora de uma sala de partos, os bombeiros asseguraram todas as condições possíveis para que o nascimento decorresse com segurança. Mãe e filha encontram-se bem de saúde e permanecem internadas.

Este é o segundo parto assistido este ano pelos Bombeiros da Moita, depois de um primeiro caso nos primeiros dias de janeiro. Em 2025, a corporação participou em 15 nascimentos fora do ambiente hospitalar.

O aumento destes casos tem vindo a gerar preocupação entre profissionais de saúde, sobretudo na área da ginecologia e obstetrícia, com particular incidência na Península de Setúbal, onde persistem dificuldades no acesso atempado a unidades hospitalares.

Apesar das circunstâncias, os operacionais voltaram a cumprir a sua missão num momento crítico - e, como recordam, “a vida não espera”.