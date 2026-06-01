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Bombeira da corporação de Mirandela agredida por homem junto ao quartel

Agência Lusa , CM
Há 1h e 52min
Bombeiros (Getty Images)
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Vítima, de 27 anos, bateu com a cabeça no chão e teve de receber tratamento hospitalar

Uma bombeira da corporação de Mirandela foi agredida no domingo à noite, nas imediações do quartel, por um homem, relevou, esta segunda-feira, o comandante que vai comunicar a agressão ao Ministério Público.

À Lusa, o comandante dos bombeiros de Mirandela, Luís Soares, contou que a vítima, de 27 anos, que está a fazer a formação de bombeira e é ainda aluna de enfermagem, estava junto ao quartel, estando de serviço naquela noite, quando foi empurrada por um homem, batendo com a cabeça no chão.

Segundo a mesma fonte, a jovem teve um traumatismo craniano, tendo sido levada para o hospital, onde lhe foram dados vários pontos na cabeça, acabando por ter alta ainda na mesma noite.

Luís Soares adiantou que vai “fazer notificação junto do Ministério Público”, que depois abrirá inquérito para averiguar as razões da ocorrência.

Segundo o comandante, o agressor esteve ainda envolvido noutra agressão, com um homem, momentos depois.

Contactada a PSP, até ao momento não prestou esclarecimentos.

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Temas: Bombeira Agressão Ataque Mirandela
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