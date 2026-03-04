Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

CNN , Mostafa Salem
Há 57 min
Irão (Getty)

Os bombardeiros iranianos estiveram a poucos minutos de atacar a maior base militar que acolhe tropas norte-americanas no Médio Oriente, tendo sido abatidos por aviões do Catar naquela que foi a sua primeira missão de combate aéreo. A informação foi confirmada à CNN por duas fontes familiarizadas com a operação.

Na manhã de segunda-feira, a Guarda Revolucionária do Irão enviou dois bombardeiros táticos Su-24, de fabrico soviético, em direção à Base Aérea de Al-Udeid — que alberga habitualmente dez mil militares dos EUA — e a Ras Laffan, uma infraestrutura crucial de processamento de gás natural e um pilar da economia do Catar.

Os jatos iranianos encontravam-se a "dois minutos" dos alvos, revelou uma das fontes. Uma segunda fonte adiantou à CNN que as aeronaves foram identificadas visualmente e fotografadas "transportando bombas e munições guiadas".

As autoridades do Catar emitiram um aviso via rádio, mas não obtiveram resposta dos jatos, que tinham alterado a altitude de voo para cerca de 25 metros de forma a evitar a deteção por radar, acrescentou a mesma fonte.

Devido à "escassez de tempo" e "com base nas provas disponíveis", as aeronaves foram "classificadas como hostis". O Catar enviou então os seus aviões de guerra e um caça F-15 qatari enfrentou os jatos iranianos em "combate aéreo" antes de os abater.

Os aviões iranianos caíram em águas territoriais do Catar. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar, Majed al-Ansari, referiu num briefing na terça-feira que decorrem buscas pelas tripulações.

O Irão lançou centenas de mísseis e drones não tripulados contra estados árabes ao longo do Golfo Pérsico, em retaliação pelos ataques aéreos norte-americanos e israelitas contra o país. O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto na primeira vaga de ataques no sábado, quando os bombardeamentos destruíram o seu complexo em Teerão.

Contudo, a audaz operação iraniana sobre o Catar marcou a primeira vez que o país utilizou aeronaves tripuladas para atacar uma nação vizinha desde a morte de Khamenei — e a primeira vez que a força aérea do Catar se envolveu num combate ar-ar.

O General Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, reconheceu o incidente num briefing na quarta-feira, sem especificar o alvo dos bombardeiros iranianos.

"Caças do Catar abateram, pela primeira vez, dois bombardeiros iranianos a caminho da sua localização", afirmou o responsável numa conferência de imprensa no Pentágono.

Numa chamada telefónica com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, na quarta-feira, o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, descreveu o incidente como uma "escalada" que indica que "não existe um desejo genuíno" por parte do Irão em acalmar a situação ou encontrar uma resolução.

"Pelo contrário, procura causar danos aos seus vizinhos e arrastá-los para uma guerra que não é sua", afirmou Al Thani, de acordo com o resumo da conversa.

O incidente sobre o Catar foi invulgar. Tipicamente, a retaliação do Irão tem sido feita através de mísseis ou drones.

O regime iraniano disparou mais de 400 mísseis balísticos e mais de mil drones contra estados árabes ao longo do Golfo desde o ataque luso-americano, segundo os governos regionais.

Ao visar centros urbanos, infraestruturas energéticas, aeroportos e hotéis nos estados árabes do Golfo, o Irão abalou populações há muito habituadas à segurança.

Embora a maioria dos mísseis e drones iranianos tenha sido intercetada, seis militares norte-americanos morreram quando um projétil iraniano contornou as defesas aéreas e atingiu um centro de operações improvisado no porto de Shuaiba, no Kuwait, no domingo.

Temas: Bombardeiros Irão Guerra Israel Kuwait

Médio Oriente

06:20

"Enquanto civis, sabemos que somos alvos". Hannah é portuguesa, vive em Israel e esta é a sua realidade "há dez anos"

Há 17 min

ATAQUE AO IRÃO • AO MINUTO | Casa Branca diz que Espanha mudou de posição e está pronta a cooperar. Madrid responde: "Não mudou"

Há 33 min
01:59

Pelo menos 70 mortos nos confrontos com o Hezbollah. Israelitas avançam sobre o sul do Líbano

Há 55 min

Exclusivo. Bombardeiros iranianos estiveram a "dois minutos" de atingir a maior base dos EUA no Médio Oriente antes de serem abatidos

Há 57 min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

3 mar, 19:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

3 mar, 22:00

"Deram-lhe um tiro por trás, deram outro na mulher e na miúda também": Sá Pinto relata coisas "inacreditáveis" antes de sair do Irão

Ontem às 15:52

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

3 mar, 16:45

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Ontem às 06:19

Torpedo disparado por submarino: guerra escala após ataque que não se via desde a Segunda Guerra Mundial

Ontem às 13:59

Sánchez lembra "o presente que tivemos dos Açores" em mensagem firme para Trump: "Não à guerra"

Ontem às 08:43

Português denuncia que Governo lhe pediu 600 euros para o repatriar. Eis tudo o que se sabe

Ontem às 15:10

NATO abate míssil no dia em que aviões entraram em confronto direto e um submarino fez um disparo

Ontem às 12:01
opinião
Alberto Veronesi

A escola como tribunal: como o Estatuto do Aluno cria impunidade e mata a autoridade pedagógica

Ontem às 11:30

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

3 mar, 13:23

Portugal é o país europeu com maior percentagem de mulheres entre inventores

3 mar, 05:59