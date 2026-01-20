Apagão em bairro de Alverca há mais de 24 horas provoca centenas de euros em prejuízos

Pedro Ramos Bichardo
Há 18 min

Na rua 1.º de Maio, no bairro do Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, recorda-se o apagão que paralisou Portugal a 28 de abril de 2025. É termo de comparação para o que estão a viver no presente. Desde as 17 horas desta segunda-feira, 19 de janeiro, que vários prédios e casas do bairro estão sem eletricidade

Celeste Langa é proprietária de um café local há 40 anos. Nunca viveu nada igual. Nem no apagão quando ficou nove horas sem luz. "Tenho pelo menos, assim por alto, uns 300 euros de prejuízo em gelados. Não podem ser consumidos por ninguém. Não posso vender cervejas, sumos, não posso vender nada. Estou privada de trabalhar", lamenta.

À porta do café juntam-se moradores que aguardam ansiosamente por novidades. À CNN Portugal garantem que a E-Redes, empresa responsável pela distribuição de eletricidade, insiste em empurrar o problema com a barriga. "Umas vezes dizem uma coisa, outras vezes dizem outra. Às vezes dizem que não há previsão para retomar a eletricidade, outra vezes dizem que não há registo de qualquer problema com o fornecimento", explica Anabela Porto, moradora daquela rua há 36 anos.

É à janela ou à varanda que os habitantes vão observando os trabalhos da E-Redes, que já decorrem na rua. "Dizem que estão a substituir um cabo", relata-nos um morador que prefere não ser identificado.

A CNN Portugal contactou a empresa de fornecimento de eletricidade mas não obtivemos qualquer resposta, nem mesmo uma previsão para o problema estar resolvido.

No mesmo bairro encontramos a empresa de Manuel Pedrosa, dedicada a serviços de informática e servidores. Está parada e obrigou outras empresas a paralisar uma vez que sem eletricidade os servidores estão todos em baixo. "Temos vários clientes parados em todos esses serviços e neste momento não temos forma de reativá-los", aponta.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, as primeiras falhas de eletricidade começaram no passado domingo, dia 18 de janeiro.

Temas: Bom Sucessão Apagão Alverca E-Redes

País

