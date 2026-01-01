Supremo Federal brasileiro rejeita recurso de Bolsonaro para cumprir pena em casa

1 jan, 15:57

Antigo presidente do Brasil cumpre uma pena de 27 anos de prisão por ter orquestrado uma operação destinada a mantê-lo no poder

O Supremo Tribunal Federal do Brasil rejeitou um pedido de prisão domiciliária, por motivos de saúde, do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado, segundo uma decisão judicial publicada esta quinta-feira.

Os advogados de Bolsonaro tinham apresentado na quarta-feira o pedido do ex-presidente, com 70 anos, hospitalizado desde 24 de dezembro em Brasília, e que foi submetido a uma cirurgia a uma hérnia inguinal.

O ex-presidente de direita (2019-2022) cumpre uma pena de 27 anos de prisão por ter orquestrado uma operação destinada a mantê-lo no poder, após a sua derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais de 2022.