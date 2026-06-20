Presidente da Bolívia declara o estado de emergência para "restaurar" normalidade após protestos: "Esgotaram-se todas as vias de diálogo"

Há 1h e 38min

O presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, declarou estado de emergência este sábado, depois semanas de protestos antigovernamentais contra o aumento do custo de vida e as pressões económicas, que, entretanto, se transformaram numa crise política cada vez mais grave.

Os protestos, apoiados por sindicatos, agricultores e simpatizantes do ex-presidente Evo Morales, exigem a demissão de Paz.

Os bloqueios de estradas provocaram escassez de alimentos, combustível e material médico em algumas regiões do país e paralisaram a economia nos últimos 50 dias.

"Tomei medidas para a implementação do estado de exceção, a fim de desobstruir as estradas do país", afirmou Paz num discurso à nação.

"Os bolivianos não podem continuar a ser reféns de bloqueios que os impedem de trabalhar, estudar, receber cuidados médicos, abastecerem-se e levarem alimentos para as suas casas."

O presidente afirma que esta medida abre caminho para que as forças armadas e a polícia restabeleçam a ordem.

Camionistas bolivianos bloqueiam uma estrada durante um protesto contra a impossibilidade de trabalhar, no contexto dos bloqueios rodoviários a nível nacional levados a cabo por manifestantes em Cochabamba, na Bolívia, a 15 de junho de 2026. Patricia Pinto/Reuters

Paz afirma que o estado de emergência visa "restaurar" a normalidade na Bolívia, onde, segundo ele, "grupos organizados continuam a recorrer à violência para paralisar o país".

No mês passado, Paz assinou uma lei que permite às forças armadas intervir em conflitos internos, embora tivesse afirmado anteriormente que a declaração do estado de emergência seria a última opção caso o diálogo falhasse.

"Depois de esgotadas todas as vias de diálogo, de alcançados acordos com aqueles que tinham reivindicações legítimas e de identificados claramente aqueles que recorreram à violência para tentar desestabilizar a Bolívia, tomámos a decisão de decretar o estado de exceção em todo o território nacional", explica Paz no seu discurso de sábado.

As pessoas esperam à porta de um supermercado estatal em La Paz, após a chegada de um carregamento de frango, numa altura em que a escassez e o aumento do custo de vida continuam a afetar as famílias em toda a Bolívia. Carlos Sánchez Navas/JNA Pres/Nexpher Images/Sipa USA/AP

O centrista Paz assumiu o cargo há sete meses, herdando a pior crise económica que o país viveu numa geração, o que contribuiu para o fim de quase duas décadas de governo de esquerda.

A sua eleição marcou uma viragem histórica para este país sul-americano, governado quase ininterruptamente desde 2006 pelo Movimento ao Socialismo da Bolívia (MAS).

Paz tem procurado reforçar as relações diplomáticas com Washington - que se encontram tensas desde 2009 - e, em setembro, revelou planos para um acordo de cooperação económica no valor de 1,5 mil milhões de dólares com responsáveis norte-americanos, com vista a garantir o abastecimento de combustível.

A agitação atual eclodiu pela primeira vez em maio, depois de Paz ter eliminado os subsídios aos combustíveis, em vigor há muito tempo, para reduzir o défice. A economia boliviana, afetada pela crise, enfrenta uma escassez de divisas; as suas exportações de gás natural, outrora abundantes, desceram drasticamente; a inflação atingiu o nível mais elevado dos últimos 40 anos e há escassez de combustível.

Para além da demissão do presidente, os sindicatos exigem aumentos salariais e o fim da escassez de combustível e de dólares.