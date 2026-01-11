Ela casou-se com o irmão, depois ele morreu. Foi dessa dor que nasceu uma Maravilha do Mundo Antigo

Há 1h e 57min

Bodrum, a antiga Halicarnasso, combina o luxo moderno com um património histórico milenar, marcado pelo legado de sucessivas civilizações da Antiguidade

A montanhosa Península de Bodrum ergue-se sobre o vibrante e azul Mar Egeu, o seu pico ricamente arborizado, as encostas preenchidas por casas e hotéis brancos de telhado plano.

Na costa norte exclusiva da península, superiates baloiçam entre as villas e hotéis ultraluxuosos de Paradise Bay. Na cidade de Bodrum, na margem sul, tradicionais barcos de vela gulet enchem a marina, prontos para levar turistas em cruzeiros.

Hoje, é onde a elite de Istambul vem relaxar, festejar ou ser mimada, e onde visitantes internacionais viajam em busca de sol e mar.

De modo algum são as primeiras pessoas de posses a deixar a sua marca aqui. Dos Leleges aos Micénicos, dos Romanos aos Bizantinos, muitas civilizações ascenderam e caíram na península, deixando tesouros arqueológicos pelo caminho.

O maior de todos, construído cerca de 350 a.C. no topo de uma colina com vista para o que é hoje a cidade de Bodrum, foi o Mausoléu de Halicarnasso, uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Era ainda mais notável por ter sido criado como resultado de um casamento incestuoso.

Muito pouco resta do mausoléu hoje. Atualmente, a maior estrutura histórica é o Castelo de Bodrum, uma enorme fortaleza gótica com vista para a marina. A importância da região como centro turístico é apenas o capítulo mais recente da sua longa história de importância estratégica.

Maravilha Antiga

“É como um portão entre Oriente e Ocidente”, explica Orhan Can, guia da Bodrum Tour, referindo que ainda hoje Istambul é o aeroporto mais bem conectado do mundo. A Turquia “sempre foi um lugar para negócios”.

Os ocupantes do Mausoléu, há mais de dois milénios, eram Mausolo e a sua irmã-esposa Artemísia II, membros da dinastia Hecatómnida, que governou a região então conhecida como Cária entre 395 e 366 a.C.

Mausolo e Artemísia fizeram de Halicarnasso - hoje Bodrum - a capital da Cária, aumentando a sua população e iniciando muitos projetos de construção, sendo o mais extravagante o seu túmulo. Após a morte de Mausolo em 353 a.C., Artemísia supervisionou a sua construção, uma estrutura semelhante a um templo, desenhada pelos melhores arquitectos e escultores gregos, combinando estilos gregos, egípcios e lícios.

Uma representação do Mausoléu de Halicarnasso, baseada numa gravura de 1572 do artista holandês Maarten van Heemskerck. (Fine Art Images/Hulton Archive/Getty Images)

Decorado com frisos de cenas de batalha e cerca de 400 esculturas independentes, a sua base tinha mais de 120 metros de circunferência. Era rematado por uma pirâmide sobre a qual se encontrava um carro puxado por quatro cavalos contendo as estátuas do casal falecido.

Artemísia realizou um grande funeral para o marido, com jogos e cerimónias. “Depois de Mausolo morrer, foi cremado”, afirma Can. Reza a lenda que Artemísia, a viúva e irmã enlutada, bebeu as cinzas do marido misturadas com vinho, algo que mais tarde se tornaria um tema popular para pintores renascentistas no mundo ocidental.

Ela sucedeu-lhe como líder, tornando-se uma notável comandante naval, mas sobreviveu-lhe apenas dois anos. Conta a lenda que a sua morte prematura ocorreu “por estar tão triste”.

Rota dos Tesouros

Uma série de terramotos entre os séculos XII e XV levou ao colapso do monumento. No Museu do Mausoléu de Bodrum, os visitantes do parque arqueológico olham para baixo, e não para cima, para os alicerces afundados escavados pelo arqueólogo britânico Charles Newton no século XIX.

Fragmentos partidos das 36 colunas que outrora sustentavam a pirâmide do túmulo estão espalhados por todo o lado, enquanto degraus conduzem à câmara funerária de Mausolo e Artemísia. O sistema de drenagem do mausoléu também sobreviveu.

Newton transportou as peças mais valiosas para o Museu Britânico, em Londres, mas alguns frisos originais e fragmentos arquitetónicos descobertos recentemente estão expostos no pequeno museu do parque.

No entanto, relíquias sobreviventes da era de Halicarnasso - e do próprio mausoléu - encontram-se ainda por toda a parte em Bodrum e até a mais de 3.000 quilómetros dali.

Juntas, estas peças de puzzle arqueológico constroem um retrato da vida, e da morte, numa das mais prósperas cidades portuárias da Antiguidade. Eis como seguir a rota dos tesouros.

O teatro oferece vistas impressionantes sobre a Baía de Bodrum. (Laurence Berger/iStock Editorial/Getty Images)

O Teatro Antigo de Bodrum, em forma de ferradura, construído durante o reinado de Mausolo e ampliado 200 anos depois, na era romana, fica a 20 minutos a pé ladeira acima do local do mausoléu.

O teatro tem vista sobre a baía em direção ao Castelo de Bodrum, cuja construção foi reforçada no século XV com colunas de mármore e pedra vulcânica verde retiradas das ruínas do mausoléu.

No seu auge, até 10 mil pessoas podiam sentar-se aqui para ver tudo, desde peças teatrais a batalhas de gladiadores ou lutas com animais selvagens.

Hoje, o entretenimento é mais calmo. Concertos e eventos culturais continuam a realizar-se aqui, perante plateias de quase 4 mil pessoas, mas no dia em que a CNN visita, partilhamos o espaço apenas com um grupo escolar bem-comportado e um casal a tirar selfies.

Mausolo “construiu muitas coisas naquela época”, recorda Can. “Ele tornou a Cária mais grega. Começou a fazer as pessoas adorar deuses e deusas gregas. Começou a construir templos para eles.”

Os seus projetos caros valeram-lhe a reputação de tirano, com fundos arrecadados através de impostos, incluindo um alegadamente sobre o cabelo dos homens lícios.

“Ele disse-lhes: ‘dão-me o vosso cabelo comprido, ou pagam-me imposto’”, explica Can. “Mas ele não desperdiçava o cabelo. Usava-o para as perucas dos aristocratas persas.”

Alexandre, o Grande, em Halicarnasso

As torres que outrora guardavam Halicarnasso. (Maureen O'Hare/CNN)

Um desses projetos foi a construção de muralhas defensivas em redor da cidade. Dois portões guardavam o leste e o oeste de Halicarnasso, com os restos do Portão de Myndos, no lado oeste, ainda de pé numa encosta do bairro de Eskiçeşme, a uma curta caminhada do teatro.

A altura original das torres monumentais de pedra andesítica é desconhecida, mas as suas bases robustas mantiveram-se firmes durante quase 2.400 anos. Há também uma necrópole do século IV nas proximidades, com túmulos romanos e helenísticos de abóbada.

Uma das partes mais pungentes do local é o fosso, com cerca de sete metros de largura e dois de profundidade, que, durante o Cerco de Halicarnasso em 334 a.C., durante algum tempo conteve as forças de Alexandre, o Grande. Muitos soldados perderam a vida ao cair no fosso ou ao serem pisoteados, enquanto o colapso de uma ponte sobrecarregada também resultou em numerosas vítimas.

De volta ao litoral, o Castelo de Bodrum, um imponente exemplo de arquitetura gótica com adições otomanas, domina a cidade moderna e oferece também as melhores vistas sobre a baía. Está na Lista Indicativa de Património Mundial da UNESCO desde 2016.

Foi construído pelos Cavaleiros de São João, que governaram Bodrum ao longo do século XV. Não só partes do túmulo de Mausolo foram usadas na construção do castelo, como o castelo se situa no mesmo promontório considerado como o provável local do palácio de Mausolo.

Pelos 20 euros de entrada, é uma experiência histórica múltipla. Além de albergar o Museu de Arqueologia Subaquática, possui uma riqueza de artefactos das muitas civilizações que chamaram casa a este canto do mundo. A exposição relacionada com os Micénios da Idade do Bronze Final é particularmente impressionante.

Princesa da Cária

Para ver os restos mortais de uma mulher que provavelmente era irmã mais nova de Mausolo e Artemísia, dirija-se à exposição da Princesa Cariana nos níveis superiores do museu.

Um sarcófago de pedra foi encontrado em 1989 numa necrópole no bairro de Yokuşbaşı, em Bodrum, contendo um esqueleto bem preservado de uma mulher de alta linhagem, juntamente com uma coroa de ouro e joias. Acredita-se que seja Ada, quinta governante da dinastia Hecatómnida. Os seus restos mortais estão expostos no museu, juntamente com os seus pertences e um modelo em tamanho real baseado numa reconstrução facial do seu crânio.

Hecatómno foi o primeiro sátrapa indígena da Cária - o termo para governadores regionais no Império Persa - e governou entre 395 e 377 a.C. Dos seus cinco filhos, dois pares de irmãos casaram-se, sendo o casal irmão-irmã Idrieu e Ada os sucessores de Mausolo e Artemísia.

O toucado de ouro encontrado enterrado com a Princesa Cária. (Ian Littlewood/Alamy Stock Photo)

Nenhum dos casais teve filhos, pelo que os casamentos podem ter sido simbólicos. O casamento entre irmãos não era de todo comum naquela época, sendo o incesto geralmente considerado tabu.

“Acho que naquela altura, para as pessoas reais, era permitido fazerem o que quisessem”, afirma Can. A população em geral “aceitava tudo o que eles faziam”.

O casamento entre irmãos reforçava a dinastia ao manter a linhagem sanguínea dentro da família. Também espelhava a mitologia dos deuses gregos, como a união do rei Zeus com a sua rainha e irmã-esposa Hera.

As ligações de estatuto invulgar de Ada não terminam no casamento com o irmão Idrieu. Ela governou a Cária duas vezes, com reinados antes e depois do Cerco de Halicarnasso, tendo sido reintegrada no poder pelo seu filho adoptivo, Alexandre, o Grande.

Nas alturas

A linha costeira em redor de Bodrum está repleta de restaurantes à beira-mar, praias e bares, mas ainda é possível deixar as multidões para trás e subir às florestas silenciosas do seu interior montanhoso. Aqui, a paisagem mantém-se muito semelhante à dos tempos antigos.

Escondida no topo de uma colina e visitada por poucos, a apenas alguns quilómetros de caminhada do centro de Bodrum, está a antiga cidade de Pedasa, que remonta ao século XII a.C. No século IV, Mausolo ordenou que os habitantes de Pedasa e de outros pequenos povoados fossem realojados em Halicarnasso, para aumentar a população da nova capital.

Pedasa é uma paragem na Rota Cariana, um trilho de caminhada de 820 quilómetros pela região que passa por praias, colinas, aldeias e maravilhas arqueológicas. “Na Turquia, há tantas ruínas e tantas civilizações, e quisemos focar-nos nas características carianas”, explica Altay Özcan, cofundador do trilho, à CNN. Apesar da popularidade da área junto dos turistas, ainda é possível para os visitantes conseguirem “um pedaço de natureza só para si”, afirma.

Pedasa é um “tesouro escondido”, acrescenta Can, tal como Labraunda, “um santuário de Zeus. Fica no topo de uma montanha no meio do nada e parece um pequeno Machu Picchu. Idrieu, o irmão de Mausolo, construiu grande parte dele.”

Pouco antes da sua morte, por causas desconhecidas, Mausolo sobreviveu a uma tentativa de assassinato durante uma procissão real em Labraunda, durante um festival anual. As ruínas encontram-se a cerca de uma hora de carro de Bodrum, do outro lado do Aeroporto Bodrum-Milas.

Caminho para Myndos

Ainda é possível caminhar ao longo deste caminho submerso durante a maré baixa. (Gary Woods/Alamy Stock Photo)

É difícil andar na Turquia sem tropeçar num tesouro arqueológico, mas ainda há muitas maravilhas escondidas debaixo da terra.

Gümüşlük é uma pitoresca aldeia piscatória na costa oeste da Península de Bodrum, conhecida pelos seus restaurantes à beira-mar. Na maré baixa, pode caminhar a partir do restaurante da sereia, junto ao porto, ao longo da “Estrada do Rei”, um antigo caminho que pode remontar à era micénica, há 3.500 anos. Leva a um monte coberto de erva conhecido como Ilha dos Coelhos, a parte visível do que outrora foi a cidade de Myndos, fundada pela civilização Lelegiana há cerca de 4 mil anos.

A ilha está vedada devido a escavações por concluir, mas pensa-se que a cidade em si se estende subterraneamente através da própria Gümüşlük.

Onde estão agora as principais estátuas

Duas esculturas de leões do mausoléu encontram-se agora na entrada do Salão Frontal do Museu Britânico, em Londres. A principal exposição do mausoléu está na Sala 21 do museu, com outras peças nas Salas 77 e 81.

As paredes são de um suave azul-acinzentado, como o mar num dia de inverno, e os ladrilhos cor de areia complementam as estátuas de mármore e os frisos esculpidos que ladeiam a sala.

Uma colossal estátua de um cavalo, pertencente ao grupo do carro que coroava o túmulo, encontra-se no topo da escadaria, com a cabeça inclinada e os músculos salientes.

Os frisos representam batalhas entre Gregos e Amazonas e entre Gregos e Centauros. No friso das Amazonas, uma guerreira prepara-se para golpear um grego ajoelhado, enquanto outra Amazona parece gritar por misericórdia enquanto um grego de capa a puxa pelo cabelo.

As estátuas tradicionalmente associadas a Artemísia e Mausolo estão na Sala 21 do Museu Britânico. (Kamira/Alamy Stock Photo)

No centro da sala estão as duas estátuas tradicionalmente identificadas como Artemísia e Mausolo, com mais de 2,5 metros de altura. As suas poses são relaxadas, as túnicas e mantos drapeados sobre o peito e as coxas até aos pés sandálios.

O rosto de Artemísia é pedra fragmentada, mas por cima dele permanece o seu penteado de três rolos de caracóis sob uma touca ajustada. A cabeça de Mausolo, com cabelo ondulado a cair sobre ombros com quase um metro de largura, está em grande parte intacta. Sob sobrancelhas arqueadas, num rosto cheio e imponente, os seus olhos fundos olham de forma imperiosa, pensativa, com um leve esboço de beiço à Elvis.

A três mil quilómetros de casa, mais de dois mil anos do seu tempo, estas efígies de irmão e irmã, de marido e mulher, olham cegamente para o fluxo de visitantes num futuro que nunca poderiam ter imaginado.

O túmulo que os acolheu, a robusta estrutura da qual esperavam permanecer para sempre sobre Bodrum e o azul Egeu, perdeu-se há séculos ao impacto das ondas da natureza, que tudo desgastam.